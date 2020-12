Güder’den Zaif’e hayırlı olsun ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, PTT Malatya Başmüdürlüğü görevine atanan Hüseyin Zaif’e iadei ziyarette bulunarak ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte geçtiğimiz günlerde PTT Malatya Başmüdürü Mustafa Coşkun’un yerine PTT Malatya Başmüdürlüğüne atanan Hüseyin Zaif’e iadei ziyarette bulundu. Başmüdür Zaif’e hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Güder, Posta ve Telgraf Anonim Şirketi'nin (PTT), yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarını, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı ile ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün arttırdığına dikkat çekti.



"Malatyalıların her daim hizmetindeyiz”

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren PTT Malatya Başmüdürü Hüseyin Zaif, “Göreve yeni gelmemiz nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine yapmış oldukları bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Bu ziyaret beni çok memnun etti. PTT, 180 yıllık bir kurum. 10 iş yerimizle Malatyalıların her daim hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.



"“Yeni göreviniz hayırlı olsun”

Başmüdür Zaif’a hayırlı olsun temennilerini ileten AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, Battalgazi İlçe Başkanım Basri Kahveci ile birlikte PTT İl Müdürümüzü ziyaret ettik. Uzunca bir süre kurumda hizmet veren il müdürümüzün, şehrimize hayırlı hizmetler sunacağına ve katkı sunacağına inancımız çok şükür tam. Yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hayırlı olsun”dedi.



"Müdürümüz güzel hizmetler sunacaktır”

Başmüdür Zaif’in Malatya’ya güzel hizmetler sunacağını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanımız Muhammed Emin Yalçınkaya ve Başkan yardımcılarımızla PTT Malatya İl Müdürlüğüne atanan Hüseyin Zaif’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Rabbim çıkmış olduğu bu yolda kendisini utandırmasın. Göreve yeni atanan müdürümüz güzel ve başarılı işlere imza atacağına inanıyoruz. Yeni görevinin öncelikle kendisine, ailesine ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



"Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alıyor”

Posta ve Telgraf Anonim Şirketi’nin Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer aldığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “PTT İl Başmüdürlüğümüze yeni atanan Hüseyin Zaif’e, arkadaşlarımızla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Posta ve Telgraf Anonim Şirketi’nin Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alıyor. Yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarını, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışı ile ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün arttırıyor. Müdürümüzün Malatyalı olması ve İl Müdürlüğü bünyesinde bulunması, kurumu tanıyor olması bizler için önemli bir avantaj. Malatya için önemli işlere imza atacağından bizlerin hiçbir şüphesi yoktur. Ben yeni görevinin kendisi için, ailesi için ve Malatya’mız için hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.