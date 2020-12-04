Malatya Büyükşehir’de karla mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde yapılması için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Altyapı Koordinasyon Merkezi’nde (AYKOME) Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay Başkanlığında yapılan toplantıya ilgili daire başkanları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda karla mücadelede alınacak önlemler, ilçe belediyelerinin ve ilgili kurumların yapacağı çalışmalar ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Genel Sekreter Cemal Nogay, karla mücadele konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimlerin, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışacağını ifade etti.

Nogay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi her yıl Kasım ayından Nisan ayı sonuna kadar karla ve taşkınlarla mücadele eylem planı çerçevesinde belediyemiz uhdesinde bütün ilgili kurum ve kuruluşlarla düzenli olarak toplantılar yapılıp iş bölümü gerçekleştirmektedir. 2020 kar mevsiminin başlaması ile birlikte geçtiğimiz günlerde kamu kurumları, ilçe belediyelerinden yetkililer ve belediyemizden ilgili birim amirlerinin katılımı kışa hazırlık toplantımızı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz toplantıda, ulaşımdan sağlığa birçok konuda alınması gereken tedbirler ve iş bölümü ile ilgili detaylı bir çalışma yapıldı. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri ile özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile birlikte tekrar ekiplerimizin son durumunu belirlemek, meteorolojinin kısa ve uzun vadeli verilerinden yararlanarak kırsal mahallelerde ve merkezde almamız gereken tedbirler nelerdir bununla ilgili olarak ilgili birim yetkililerimizle bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemize ait yaklaşık 800 personel ve 400 araçla sahada aktif olarak hizmet vermektedir. Yağışların artmasıyla birlikte personel sayımızı 1500’e kadar arttıracağız. Bu süre içerisinde karla ve taşkınlarla mücadele noktasında herhangi bir sıkıntıya düşmeden rahat bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kar çalışmalarında kullanılmak üzere ilk etapta 10 bin ton depolandı. İhtiyaç halinde bu miktarı artırılacaktır. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Büyükşehir belediyesi 13 ilçede 718 mahallede teyakkuz halinde olacaklar ve vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmayacaktır. İnşallah bu sene karla mücadelede noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan karla mücadele sezonunu kapatırız” şeklinde konuştu.

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