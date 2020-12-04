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Gürkan, Tekederesi’nde incelemelerde bulundu Gürkan: “Yol ve asfalt çalışmalarını 2021 yılında tamamlamayı hedefliyoruz”

İHA

Gürkan, Tekederesi’nde incelemelerde bulundu Gürkan: “Yol ve asfalt çalışmalarını 2021 yılında tamamlamayı hedefliyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge Tekederesi’ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Gürkan Malatya genelinde hizmetlerin devam ettiğini dile getirerek, Tekederesi’nde çalışmaları yapan personellere teşekkür etti.
Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Malatya merkez başta olmak üzere ilçelerde yapılan çalışmalar devam ediyor. Pütürge ilçesi Tekederesi’nde yol genişletme, asfalt serimi ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti.
Tekederesi’nde yapılan çalışmalar için teşekkür eden Tekederesi Mahalle Muhtarı Ekrem Akdağ, “25 Km yol genişletilmesi ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yapılan hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum’’ dedi.
Poskıran, Söğüt ve Kavaklıdere arasında 13 Km yolun asfaltlandığını dile getiren Söğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Karadeniz ise, ‘’Poskıran, Söğüt, Kavaklıdere arasında bu sene 13 Km yol asfalt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalardan ve hizmetlerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına ve emeği geçen herkese şahsım ve Söğüt mahallelileri adına teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.
Pütürge’de zor şartlara rağmen çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığını ifade eden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yapılan çalışmalardan ve ilçeye gelen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Sülük, ‘’Bu yıl içerisinde 25 Km yol genişletme ve alt yapı çalışmaları hazır hale geldi. Bu bölgede Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla zor şartlara rağmen hizmet en güzel şekilde yapılıyor. Burada ki şartlar çok zor ama yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşlarımız dua ediyor. Bütün ekibinize ve Başkanımıza hemşerilerim adına teşekkür ediyorum’ dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da yapılan çalışmalarda yüzde 70’lik bir çalışma gerçekleştiğini ve kalan kısımdaki çalışmaların 2021 yılında tamamlanacağını ifade etti.
Başkan Gürkan, “Pütürge’de çok sıcak bir karşılama ve yakın ilgi alaka gördük. Bütün Pütürgeli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Yapılan çalışmaları yerinde görüp inceledik. Özellikle belediye hizmetlerinin vatandaşın ayağına gitmesi noktasında doğa şartlarıyla, tabiat şartlarıyla mücadele ederek gidiyorsunuz. Yapacağınız işi çok çabuk yapamıyorsunuz. 25 Km’lik yola özel bir ekip sezon başından beri bu bölgede çalışıyor. Dolayısıyla buranın şartları ağır ama Pütürge’nin her köşesinde Büyükşehir’in çalışmaları oldu. Malatya’nın her köşesinde yol asfaltın bu yıl toplam 85 tane şantiyesi kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bütün susuz, kanalizasyon, asfaltsız yolu olmayan hiçbir mahalle bırakmayacağız. Bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Yapılan çalışmaların genel icmalini ve değerlendirmesini yaptığımızda yüzde 70 civarında gerçekleşmiş olduğunu gördük. Geride kalan yüzde 30’luk kısmını da önümüzde ki 2021 yılı içerisinde tamamlayacağız. Tekederesi bölgesinde yol genişletme çalışması yapıldı. Sathi kaplaması için stabilize serimleri gerçekleştirilmiş, alt yapı malzemeleri hazırlanmış ve sadece mevsimin uygun şartlarıyla asfaltın dökülmesi kalmış. Önümüzdeki sene buraya geldiğimizde sıcak asfaltın dökülmüş olduğunu göreceğiz. Yolların medeniyet olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanımızın ayağına medeniyeti götürmemiz lazım. Yol, su, elektrik, telekomünikasyon gibi hizmetler temel hizmetlerdir. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına biran önce götürmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Göreve geldiğimizde ilk işimiz iki yıl içerisinde bütün Malatya’da ki yerleşim birimlerinde su, alt yapı ve diğer hizmetlerle birlikte yol ve asfaltın tamamlanması için arkadaşlarımıza talimatları verdik. İlgili arkadaşlar gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Birlik ve beraberlik içerisinde sadece belediyelerle değil diğer kurumlarla da birlik beraberlik içerisinde memleketimize hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız neticede vatandaşlarımıza hizmet olarak dönüyor. Bu hizmetlerin devamını temenni ediyorum. Bugün yapılan çalışmaların yüzde 20’lik bir kesimini gezebildik. Bir diğer Pütürge ziyaretimizde tamamlanan ve devam eden diğer çalışmalarımızı da gezme fırsatımız olacak inşallah. Önemli olan bu memleketin insanlarının huzurudur, refahıdır, çağdaş ve modern anlamda kendilerinin ayağına götürülmesidir. Şiar edindiğimiz hizmet anlayışını vatandaşımızın ayağına götürmek için gayretimizi, çabamızı, gece gündüz demeden devam ettireceğiz. Bu çalışmaların bütün bölgemize, Malatya’mıza, Pütürge’nin mahallelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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