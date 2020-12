Engelsizlere empati parkuru

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu işbirliğinde Malatya Park AVM’de engelli parkuru oluşturuldu. Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu belirtti.

Engellilerin gündelik hayatta yaşamış oldukları problemlere karşı empati oluşturmak için düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş ve AVM ziyaretçileri katıldı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu söyleyerek, bu konuda toplumsal olarak gerekli hassasiyeti göstermemizin önemli olduğunu vurguladı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in kentin huzuru ve güvenliği için önemli hizmetler yaptığını aynı zamanda engelliler konusunda yapılan farkındalık çalışmalara da büyük destek verdiklerini söyleyerek İl Emniyet Müdürüne teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, düzenlenen etkinliğin ve bu anlamda oluşturulan engelli parkurunun engellileri anlamak ve empati kurmak adına önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi. Toplumsal hayatın her alanında engelli vatandaşlarla birlikte olduğumuzun altını çizen Dağdeviren, “ Engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştıracak olanlar yine bizleriz. Bu anlamda toplumsal ve sosyal hayatın her alanında yapılan düzenlemeler ve çalışmaları onlara göre dizayn etmeliyiz” dedi.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, sosyal hayatta bir arada yaşamak ve bu kültürü oluşturmak için farkındalık çalışmalarını önemli olduğunu söyledi. Engellilerin toplumsal ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması adına gerekli fiziksel ve sosyal koşulların oluşturmasının önemli olduğunun altını çizen Altuntaş, “Bizim önümüzdeki en büyük engel insan engeli. Toplumun engellilere bakışı konusunda bir bilinç oluşturmak çok önemli” şeklinde konuştu.

Malatya Park AVM’yi ziyaret eden misafirler oluşturulan engelli parkurunda tekerlekli sandalye ile siyah gözlük ve baston ile parkurda yürümeye çalıştılar. Empati yapmanın önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar sadece özel günlerde değil her daim engellileri anlamamız ve onlar ile ilgili farkındalık oluşturacak çalışmaların yapılmasının da önemli olduğunu belirttiler.

