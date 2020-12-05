Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı 



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin cadde ve sokaklarında dronla denetim yapıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-05 10:12:07



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