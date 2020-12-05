Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı 

DHA

Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı 


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin cadde ve sokaklarında dronla denetim yapıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-05 10:12:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pütürge’de tamamlanan deprem konutları kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Pütürge’de tamamlanan deprem konutları kura ile hak ...
Hatalı sürücüler ceza almamak için bahane üretti
YEREL HABERLER Hatalı sürücüler ceza almamak için bahane üretti
MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ediyor
YEREL HABERLER MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ...
Engelsizlere empati parkuru
YEREL HABERLER Engelsizlere empati parkuru
Gürkan, Tekederesi’nde incelemelerde bulundu Gürkan: “Yol ve asfalt çalışmalarını 2021 yılında tamamlamayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan, Tekederesi’nde incelemelerde bulundu Gürkan: ...
Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda yaşayacak
YEREL HABERLER Spor basını emekçilerinin adı Yeni Malatya Stadı'nda ...
Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ediyor Çınar: “Çırmıhtı ve Gündüzbey’de turizm potansiyelini artıracak özel projeler”
YEREL HABERLER Macera parkı ve sosyal tesislerde çalışmalar devam ...
Yeni Malatyaspor’da hedef Başakşehir’i puansız göndermek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da hedef Başakşehir’i puansız ...
Malatya Büyükşehir’de karla mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’de karla mücadele toplantısı ...
Battalgazi'de borçları yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Battalgazi'de borçları yapılandırma çağrısı
MASKİ su borcu yapılandırmasını evlerde yapıyor
YEREL HABERLER MASKİ su borcu yapılandırmasını evlerde yapıyor
İki kardeş aynı gün koronadan öldü
YEREL HABERLER İki kardeş aynı gün koronadan öldü
Sadıkoğlu, TOBB Orman Ürünleri Meclis toplantısına başkanlık yaptı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu, TOBB Orman Ürünleri Meclis toplantısına ...
Güder’den Zaif’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Güder’den Zaif’e hayırlı olsun ziyareti
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Kayısı da ihracat düştü, gelir yükseldi 2020’nin 11 ayında 236 milyon 555 bin dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Kayısı da ihracat düştü, gelir yükseldi 2020’nin 11 ...
Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka daha
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka daha
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama 
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama 
MTÜ’den sevgi varsa engel yoktur etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’den sevgi varsa engel yoktur etkinliği
2 çocuğun boğulmasıyla ilgili santral görevlisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 çocuğun boğulmasıyla ilgili santral görevlisi 2 ...
Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını ...
Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sulama kanalında boğulan 2 yaşındaki çocukla ilgili 2 ...
Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Polislerden Malatya Büyükşehir personeline anlamlı ...
Malatya’da 4 baraj SOS veriyor
YEREL HABERLER Malatya’da 4 baraj SOS veriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X