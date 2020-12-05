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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuzuli Caddesi’ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor

İHA

Fuzuli Caddesi’ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fuzuli Caddesi’nde 24 Ocak depreminde evleri ve iş yerleri ağır hasar gören Saray Apartmanı sakinleri ile bir araya gelerek, yaşadıkları sıkıntının çözüldüğünü belirtti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 24 Ocak depremi sonrası ağır hasar gören Fuzuli Caddesinde ki 25 mesken ve 24 iş yerinin bulunduğu Saray Apartmanı sakinleri ile buluştu. Toplam 49 bağımsız bölümün bulunduğu Saray Apartmanı sakinlerinin yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, yapılan çalışmalar neticesinde projeye uygun olarak yapılmasına onay verildiğinin altını çizdi.

"Sorunumuz ışık hızıyla çözüldü”
Milletvekili Çalık ve Başkan Güder’in sorunu ışık hızıyla çözdüğünü aktaran Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy, “Burada hak sahipliği ile ilgili eksik bir çalışma vardı. Bizler de dilekçe topladık ve bu dilekçelerle Öznur Çalık vekilimize ve Osman Güder başkanımıza ilettikten sonra ışık hızıyla sorunlar çözülmeye başladı. Mahallem adına ben vekilimize ve başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede eski komşularımızla yeniden komşuluk etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik”
Battalgazi Belediyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Fuzuli Caddesi’nde yıkılan Saray Apartmanının olduğu yerdeyiz. 24 Ocak depremiyle yıkılan evlerimiz için hükümetimiz, vekillerimiz ve bizler çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Yaklaşık 20 gün önce muhtarımızın dilekçelerle belediyemize başvurması üzerine Fuzuli Caddemizdeki Saray Apartmanıyla alakalı olarak vekilimiz ile bir toplantı yapmıştık. Yıkılan apartmanların yerine yapılabilecek olanların yerinde yapılması noktasında TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD ile yaptığımız görüşmelerde bir an önce bura ile alakalı çalışmanın yapılması için belediye olarak da gerekli yükümlülükleri yerine getirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini önledik. Yaptığımız çalışmaları bakanlığımıza gönderdik. Vekilimizde işin hızlanması noktasında bir takım görüşmeler yaptılar. İnşallah kısa sürede buradaki teknik sorunlar giderilip bir an önce apartmanın yerinde eskisine uygun bir şekilde yapılacak” dedi.

"Bir tek vatandaşımızı dahi mağdur etmeyeceğiz”
Konunun yakın takibinde olduklarını aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “24 Ocak depremi dolayısıyla Fuzuli Caddesi’ndeki bir apartmanımız 25 ev ve 24 tane de iş yerinin zarar görmesinin ardından yıkım çalışmaları yapıldı ve burada yapılan bir aksama işin uzamasına neden olmuştu. Vatandaşlarımızın özellikle hak sahipliği konusunda başvuruda bulunmamasından kaynaklı süreç sekteye uğramış vaziyetteydi. Battalgazi Belediye Başkanımız ve ekibiyle birlikte TOKİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik hep birlikte geçen hafta yaptığımız çalışmanın neticesinde İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlümüz ve TOKİ Başkanımız ile görüşmelerimizi yaptık. Saray apartmanımızda yaşayan vatandaşlarımızın yıkılan evlerinin yerine yapılabilme ihtimali varsa bunun çalışmalarının yapılmasını arzu ettik. Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz buradaki apartmanın yerinde yapılabilmesi için çalışmalarını başlatmış vaziyette. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakanlığımız hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Şimdi itiraz süreçlerimiz var. Yerinde yapılması içinde eski projesi Battalgazi Belediyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi. Son olarak dün yaptığımız görüşmeler neticesinde Saray Apartmanı’nın yerinde yapılması için hak sahibi olan depremzede vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar üzerinden, hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için de en az onlara yakın fiyatlarla hem evlerini hem de iş yerlerini vermek için çalışmalarımızı başlatmış vaziyetteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir tek vatandaşımızın dahi mağdur edilmemesi için üstümüze düşeni sonuna kadar yapacağız ve beraber takip edeceğiz. Bütün mahalle ve apartman sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Battalgazi Belediyesi’ne ve ekiplerine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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