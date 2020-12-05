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Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

DHA

Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yol kenarındaki çalılıkta yeni doğan bebek cesedi bulundu.
Dün akşam, Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde yürüyen Hüseyin D., yol kenarındaki çalılık alanda siyah çanta gördü. Çantayı açtığında da çarşafa sarılı bebek cesediyle karşılaştı. Hüseyin D.; durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi. Polis ekipleri bebek cesedini bırakanları kişi ya da kişileri bulmak için araştırma başlatırken, mahallede yaşayanların bilgisine başvurdu.
Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-05 17:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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