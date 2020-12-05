Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

YENİ MALATYASPOR: ErtaçAcquah, Umut, Wallece, Tetteh (Dk.90+6 Fofana), Semih, Hafes, Youssuf (Dk.85 Ahmed), Chebake, Kubilay (Dk.77 Olcay), Adem (Dk.85 Topalli)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: FehmiHasan Ali (Dk.87 Aleksic), Rafael, Chadli (Dk.87 Kerim), İrfan Can, Demba Ba, Giuliano (Dk.70 Enzo), Mahmut, Fredrik (Dk.58 Deniz), Rodrigues, Skrtel

GOLLER: Dk.45+1 Giuliano, Dk.50 Rodrigues (K.K) (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Tetteh, Topalli (Yeni Malatyaspor) Fredrik, İrfan Can (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in çektiği şutu az farkla auta çıktı.

45+1'inci dakikada sol kanatta ceza sahası içerisine açılan ortada topla buluşan Giuliano şutunu çekti, top filelerle buluştu: 1-0.

50'nci dakikada ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Adem şutunu çekti. Rodrigues'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in şutunda top auta çıktı.

82'nci dakikada ceza sahası dışından İrfan Can'ın direkt kaleye vurduğu frikik şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

90+1'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti. Topu kaleci Fehmi çıkardı.

90+2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Tetteh kafa vuruşunu yaptı, top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içerinde şutunu çeken Demba Ba'nın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1'lik eşitlik ile noktalandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-05 18:04:40



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