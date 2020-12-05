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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: Şu anda oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var

İHA

Hamza Hamzaoğlu: Şu anda oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var

Başakşehir beraberliği sonrası konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bizim şu anda oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var. Biz bunun için sahaya çıkıyoruz” dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Başakşehir ile 11 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzoğlu, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Avrupa'da ülkeyi temsil ettiği için Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'u tebrik ederek başlayan Hamzaoğlu, “Bugün bana göre ligimizin belki de en kaliteli ve Şampiyonlar Ligi’nde bizi bu sezon en iyi şekilde temsil eden takımına karşı oynadık. Öncelikle onları bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi’ne veda etmiş olsalar da ortaya koydukları futbol, oyun anlayışı Türk takımlarını temsil açısından önemliydi. Hem Okan hocayı hem de Başakşehir’i tebrik ediyorum” dedi.
Bugün zor bir karşılaşma oynadıklarını belirten Hamzaoğlu, “Takım halinde eğer mücadele edersek iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorduk. Geri düşmemize rağmen oyunu bırakmadık. Ve ikinci yarıda hemen golle buluştuk. Daha sonra kazanmak için son ana kadar takımım sahada mücadele etti ve pozisyon aradı. Zaman zaman bulduk o pozisyonları fakat gole çeviremedik. Aynı şekilde Başakşehir’in de pozisyonları vardı kazanabileceğimiz gibi kaybedebilirdik bu maçı” ifadelerine yer verdi.

"Biz kazanmaya odaklıyız"
Takım olarak her hafta üstüne koyarak ilerlediklerini belirten Hamzaoğlu, şunları söyledi:
“Fakat ortaya konulan mücadele her geçen gün tamponun artması mücadelemizin gelişmesi ile birlikte oyun anlayışımızın pekişmesi açısından memnunum. İnşallah şimdi önümüzdeki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağız. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla buraya döneriz. Biz tabi arzuladığımız oyunu oynayamadığımızı söylüyoruz. Yoksa kötü mücadele ettiğimizi, kötü oynadığımızı söylemiyoruz. Yani bugünkü oynanan oyun böyle oynanması gerekiyordu Başakşehir’e karşı. Takım halinde iyi savunma yapmak iyi durmak ve kontraya iyi çıkmak gerekiyordu. Zaman zamanda bunda başarılı olduk ve beni sevindiren şey her hafta üstüne bir şeyler koyarak devam ediyoruz, ilerliyoruz. Takımımız her hafta sahadaki duruşunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor, bu beni sevindiriyor. Birkaç hafta sonra çok daha iyi bir görüntü vereceğiz ortaya. Ama oyun derseniz hani bizim şu anda oyundan çok puanlara ihtiyacımız var. Biz bunun için sahaya çıkıyoruz, bazen topu rakibe de vermemiz gerekebilir. Rakibi o şekilde dengesiz hale getirip oradan faydalanabilecekseniz, bazen topu rakibe verip onun oynamasına müsaade etmeniz gerekebilir, bu bir strateji oyunu. Onun için biz kazanmaya odaklıyız bu aralar. O yüzden oyun ikinci planda, şu ana kadar da iyi gidiyoruz. Oyunumuz da iyi olacak zaten.”
Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Chueva’nın affedilmesiniz söz konusu olup olmadığının sorusu üzerine Teknik Direktör Hamzaoğlu, “Yok henüz affetmedim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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