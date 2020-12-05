Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

İHA

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine sığınan ayağı kırık yaralı köpeğe polisler sahip çıktı.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden arka ayaklarından birinin kırıldığı belirlenen bir köpek gittiği Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde ekipler tarafından tedavi ettirilmek üzere muhafaza altına alındı. Tedavisi için çalışma başlatılan yaralı köpeğin tedavisi tamamlanıp iyileşinceye kadar Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tutulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okan Buruk: "Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu başaramadık" Medipol Başakşehir’in Teknik Direktörü Okan Buruk: "Üç haftadır VAR kararlarıyla ligde zorluklar yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Okan Buruk: "Moral olarak kazanmak önemliydi, bunu ...
Hamza Hamzaoğlu: Şu anda oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: Şu anda oyundan çok puan ve puanlara ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - M.Başakşehir: 1 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (EK ...
Malatya'da boş arsada bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da boş arsada bebek cesedi bulundu
Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüller alındı
YEREL HABERLER 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüller alındı
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (EK ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk ...
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
Malatya'da ceddeler drone ile denetleniyor
YEREL HABERLER Malatya'da ceddeler drone ile denetleniyor
Darende sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
YEREL HABERLER Darende sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Malatya'da kamyonetin çarptığı veteriner hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da kamyonetin çarptığı veteriner hayatını ...
Malatya'da hayvan yetiştiricilerine düve desteği
YEREL HABERLER Malatya'da hayvan yetiştiricilerine düve desteği
Fuzuli Caddesi’ndeki depremzedelerin sıkıntıları çözülüyor
YEREL HABERLER Fuzuli Caddesi’ndeki depremzedelerin sıkıntıları ...
Pandemi döneminde özel öğrencilere özel ilgi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde özel öğrencilere özel ilgi
Vakaların yüzde 35 arttığı Malatya’da sessizlik hakim
YEREL HABERLER Vakaların yüzde 35 arttığı Malatya’da sessizlik hakim
Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı 
YEREL HABERLER Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş ...
Akçadağ'da 200 bin TL'lik hırsızlığı polis çözdü
YEREL HABERLER Akçadağ'da 200 bin TL'lik hırsızlığı polis çözdü
Pütürge’de tamamlanan deprem konutları kura ile hak sahiplerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Pütürge’de tamamlanan deprem konutları kura ile hak ...
Hatalı sürücüler ceza almamak için bahane üretti
YEREL HABERLER Hatalı sürücüler ceza almamak için bahane üretti
MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ediyor
YEREL HABERLER MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ...
Engelsizlere empati parkuru
YEREL HABERLER Engelsizlere empati parkuru

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X