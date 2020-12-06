Battalgazi'de seçim vaatleri bir bir yerine getiriliyor

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte eski Orduzu Belediyesi yerine yapılacak olan Gençlik Merkezi inşaat çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Başkan Güder’in büyük gayretleri sonucunda Orduzu’ya kazandırılacak olan Gençlik Merkezi’nin temel kazısı çalışmalarını inceledi. Eski Orduzu Belediyesi’nin yerine yapılacak olan Gençlik Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, iki katlı içerisinde ise derslikleri, atölyeleri ve 618 yaş çocuk ile gençlerin faydalanacağı Robotik kodlama eğitimlerinin verileceği, çok güzel bir gençlik merkezini Orduzu’luların hizmetine sunacaklarının altını çizdi. 2021 yılı Ocak ayının ilk haftası temeli atılması planlanan Gençlik Merkezi, 6 aylık gibi kısa bir zaman zarfı içinde ise tamamlanarak, hizmete açılması hedefleniyor.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Gençlik Merkezi’nin bölgeye değer katacağını dile getiren Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Orduzu bölgemize yakışır bir Gençlik Merkezi’nin ihalesini yaptık. Battalgazi Belediyesi tarafından yer teslimi yapıldıktan sonra temel kazı çalışması yapıldı. İnşallah 2021 yılının Haziran ayında teslim edilmek üzere bölgemizdeki gençlerimize, okullarımıza ve kadınlarımıza hitap edebilecek bir merkezin çalışmalarını yapıyoruz. İki katlı içinde derslikleri, atölyeleri ve kodlama eğitimi olan çok güzel bir gençlik merkezi planladık. Ayrıca tam nizami 105’e 68’lik bir hala sahamız içinde protokollerimiz yapılıyor. Gençlik merkezimiz bu bölgeye değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hamt olsun Orduzu’ya sözümüzü tuttuk”

Seçim vaatlerinden birini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya’mızın ve Battalgazi’mizin en gözde yerlerimizden bir tanesi Orduzu bölgemizdir. Orduzu’yu layık olduğu yere taşıma noktasında Milletvekillerimizin desteği ile birlikte ciddi çalışmalar başlattık. Orduzu’muzda bulunan gençlerimize ve bayanlarımıza hizmet etme adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şuanda yapacağımız o hizmet alanlarından biri olan Orduzu Belediye’mizin bulunmuş alandayız. Seçim öncesi ‘Bu alanı çok güzel bir gençlik merkezine çevireceğiz’ demiştik. Hamt olsun bu sözümüzü de tuttuk. Vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Bölgenin böyle bir gençlik merkezine ihtiyacı vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız, Malatya’yı ziyarete geldiği zaman kendilerine gençlerimiz adına planladığımız projelerimizi sunduk ve kendileri bize destek oldular. Burada modern bir gençlik merkezi inşa ederek, Orduzu gibi güzel bir beldenin hizmetine sunacağız. Öte yandan yukarda bir sahamız vardı. Bu sahamız atıl bir haldeydi. Milletvekilimiz sayın Öznur Çalık’ın da girişimleriyle, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan alanda çalışmaların tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber Orduzuspor kulübümüzün ve diğer spor kulüplerinin sportif aktivitelerini gerçekleştireceği alanı da önümüzdeki yaz inşallah hazırlayıp, Orduzu’muzun istifadesine sunacağız. Ben sayın vekilime bölgemize göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da ayrıca da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlik merkezi bölgeye çok değer katacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talebi üzerine konuyu zaman kaybetmeden Bakanlığa taşıdıklarını ve bu güzel tesisin bölgeye kazandırılacağını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya’mızın göz bebeği olan Orduzu’muzu bugün ziyaret ettik. Orduzu çocukluğumun ve gençlik hatıralarımın canlandığı yer. Üniversite sınavlarına girerken Orduzu’daydım. Evlatlarımızın, gençlerimizin o zamanki ihtiyacı olan mekanları o gün nasıl hissediyorsak, bugünde çok yoğun bir şekilde hissetmekteydik. Bu bölgedeki vatandaşlarımıza hizmet verecek bir yer olmasını istedik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talebi üzerine Gençlik ve Spor bakan yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a ve Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ilettik. Bir tel telefonla hemen gençlik merkezimizi Orduzu’muza yapalım dediler. Bunun üzerine yer tespitlerimiz yapıldı ve inşaatımızın yıkımı gerçekleşti. İhalesi yapılarak yapımına başlanılmış bir vaziyette. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Malatya’mızda çok önemli yatırımları var. Malatya’da birçok mahallede gençlerimize yönelik spor sahaları ve gençlik merkezlerimiz yapılmakta. 200 milyonluk bir yatırım Sayın Bakanımızın son Malatya’ya gelişinde imzalandı. Bizde gençlerimize yönelik bu çalışmaları yerinde incelemek üzere Orduzu’dayız. Gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik çok güzel bir mekan olacak. Hem eğitimin görüldüğü, hem istihdam edilebilmek için meslek edinildikleri ve gençlerimizin boş zamanlarında sportif faaliyetlerini yapabilecekleri bir merkez olacak. İnşallah Orduzu’muz daha da çok değer kazanacak. Halı sahamızın ihalesine Büyükşehir Belediyesi çıkacak ve çalışmalarımız devam ediyor. Bakanımız Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere, bakan yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder’e ve İl Müdürümüze vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.