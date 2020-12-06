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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir’den kültürel yapılara önem

İHA

Malatya Büyükşehir’den kültürel yapılara önem

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, uzun yıllar kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Başkan Gürkan Taşhoron Kilisesi’nde yaptığı incelemede ilgililerden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Gürkan, Taşhoron Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü ve Mayıs ayı içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 1893 yılında yapılan Taşhoron Kilisesi’nin restorasyon çalışmasına devam ediyor. Yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoron Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırılıyor. Aslına uygun bir şekilde projelendirilen tarihi eserin, pandemi sürecine göre Mayıs ayından itibaren ziyaretçilere açılması planlanıyor. Taşhoron Kilisesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Taşhoron Kilisesi işlevsel olarak hangi amaçla kullanılacaksa o amaca daha uygun bir şekilde donatılmış olacak" dedi. Başkan Gürkan, “ Taşhoron Kilisesi diye tabir ettiğimiz kilisemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek incelemek için alanı ziyaret ettik. Taşhoron Kilisesi’nde restorasyon çalışmalarını başlattık. Bilindiği üzere daha önce kilisenin restorasyon projeleriyle ilgili Sivas Koruma Kurulu’ndan gerekli incelemeler ve izinlerin alınması süreci gerçekleşti. Belediyemiz tarafından ihalesi yapıldı ve ihalesinin hemen akabinde yer teslimi ile birlikte restorasyon işlemleri başlatıldı. Taşhoron Kilisesi çalışmalarında hakikaten projeye ve restorasyon tekniğine uygun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini gördük. Bu anlamda aslına uygun aslını yitirmeden çalışma yapılıyor. Tabii ilgili arkadaşlarımızda yapılan çalışmaları yakinen takip ediyor. Çevre düzenlemesiyle ilgili neler yapılacağı noktasında belki yeni bir ek proje kapsamı içerisinde bahçesinin genişletilmesi şeklinde bir planlamamız var. Özellikle doğu kısmı ile ilgili geniş bir bahçe düzenlenmesi noktasında Valiliğimizle de görüştük ve bu konuda bir çalışma içerisindeyiz. Genişletme çalışmasını da bu alana dâhil ettiğimiz zaman hakikaten Taşhoron Kilisesi işlevsel olarak hangi amaçla kullanılacaksa o amaca daha uygun bir şekilde donatılmış olacak. Bahçesinde oturulması ve alanın kültürel bir merkez şeklinde değerlendirilmesi çalışmaları devam ediyor. İlgili paydaşlarla görüşülüp içerik anlamında neler gerekiyorsa onlar yapılacak. Taşhoron Kilisesi’nde yapılan restorasyon işlemleri şuan ki çalışma hızıyla gittiği takdirde bahar aylarında yani Mayıs ayı gibi bitirilir diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
Kültürel mirasları insanların ortak değeri ve paydası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Gürkan, “Kültürel mirasımızın korunması önemli bir hadisedir. Geçmişteki hangi millete, inanca, değere ait olarak değil insanlığın ortak değeri olarak görüyoruz. Yapmış olduğumuz görev çerçevesinde özellikle geçmiş dönemde Roma dönemine ait yapıların ayağa kaldırılması ile ilgili çalışmaları başlattığımız gibi, Selçuklu döneminin eserlerinin ayağa kaldırılması noktasında Ulu Cami, Kanlı Kümbet, Nefzi Hatun Kümbeti, Emir Ömer gibi, Toptaşı Karahan Cami gibi alanlarda çalışmalar yaptık. Osmanlı dönemi eserlerinin de aynı şekilde ayağa kaldırılması ve yine Osmanlı döneminin son zamanlarına ait Askeri Kışla diye tabir ettiğimiz Kent Müzesi’nin restorasyonu tamamlandı ve Kültür Mirasımıza dâhil edildi. Taşhoron Kilisesi de Osmanlı döneminin son zamanlarına, 1890 yıllarına ait olan bir eser. Bu eserin onarım ve restorasyon çalışmaları yine bizim dönemimizde başlamış oldu. Bu çalışmaların Malatya’mıza ve Malatya’mızın Kültür Mirasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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