Malatya’da cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanıyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sonrasında özellikle temizlik konusunda yoğun bir çalışma içerisine giren Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sorumluluk alanı içerisinde bulunan cadde ve sokaklar ile ilçelerde de ilaçlı sularla yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Hijyen çalışmalarına büyük önem veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, cadde, sokak ve meydanları ilaçlı sularla yıkıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan cadde, sokak ve meydanların temizliğini ekiplerimiz gece gündüz çalışarak yapmaktadır. Sayın Başkanımızın temizlik ve hijyene ne kadar önem verdiğinin bilinciyle hareket ederek, Malatya’yı temizlik ve hijyen noktasında sorunsuz bir şehir haline getirmek için gece ve gündüz aralıksız bir şekilde çalışan ekipler oluşturduk. Bu kapsamda ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalar yürütmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde bile ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam etmekteler. Salgınla mücadele ettiğimiz böylesine zorlu bir süreçte vatandaşlarımızın özellikle çöplerini 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarı bırakmaları gerekmektedir. Hijyen ve temizlik konularında başarılı olabilmek için yapmış olduğumuz çalışmalara vatandaşlarımızın da kurallar riayet ederek bizlere destek vermesi gerekmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.