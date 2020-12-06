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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

İHA

Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

Malatya'da komşular arasında yaşanan silahlı kavgada açılan ateş sonucu bir araca saçma isabet ederken olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki komşu arasında alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen olayda, İsra Sokak içerisinde ilerleyen K.Y. idaresindeki minibüse C.G. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli kaçarak uzaklaşırken, araç isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede olayın şüphelisi C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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