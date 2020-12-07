TVF Erkek 1. Lig B Grubu Malatya Büyükşehir Belediyespor:0 - Mardin Yeni Kızıltepespor:3

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Yeni Kızıltepespor’a 30 yenildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan 9.hafta müsabakasında setleri 2514, 2521, 2520 kazanan Mardin Yeni Kızıltepespor, karşılaşmadan 30 galip ayrıldı. Müsabakayı Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve yöneticiler ile birlikte müsabakayı protokolden takip etti.

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