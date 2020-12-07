Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hayvanları unutmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonrasında yiyecek bulmakta büyük sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler sahip çıkarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, "İki günlük sokağa çıkma yasağı en fazla sokak hayvanlarını etkiledi. İnsanlar sokağa çıkamadıkları için aç kalan sokak hayvanlarının imdadına ekiplerimiz yetişiyor. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için şehrin değişik noktalarında bulunan 310 adet bayat ekmek toplama kutularından günlük olarak topladığımız yaklaşık 200 kg ekmek personellerimiz tarafından şehrin birçok farklı noktasında sokak hayvanlarına verilmektedir. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ekiplerimiz sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte aç kalmamaları için çalışmalarını daha özenli ve titiz bir şekilde yerine getirmektedir” diye konuştu.

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