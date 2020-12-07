Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde PütürgeDoğanyol ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-07 17:30:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.