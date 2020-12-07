Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde PütürgeDoğanyol ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-07 17:30:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.