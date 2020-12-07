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Başkan Gürkan Afet Riski Azaltma ve Deprem toplantısında konuştu Gürkan: “Elazığ depremini ve pandemi sürecini başarıyla yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz”

İHA

Başkan Gürkan Afet Riski Azaltma ve Deprem toplantısında konuştu Gürkan: “Elazığ depremini ve pandemi sürecini başarıyla yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı’na çevrim içi katıldı. Online gerçekleştirilen toplantının Afet Sonrası Müdahale Faaliyetleri konulu panelde konuşmacı olarak yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Ocak’ta Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen Malatya’da neler yapıldığına dair bilgiler aktardı.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmalarını yaptığı toplantının ilk bölümü AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu Afet Riski Azaltma ve Deprem Toplantısı’na çevrim içi katılan Malaya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem anında ve sonrasında neler yapıldığına dair katılımcılara bilgiler verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından depremin ardından Malatya’da etkilenen ilçelerde enkaz altında kalan vatandaşlara anında müdahale edildiğini belirtti. Başkan Gürkan, Doğanyol ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşların vakit kaybedilmeden enkaz altından çıkarıldığını ve Malatya’da enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrasında arama kurtarma ekibinin Elazığ’a giderek bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Gürkan, “24 Ocak depreminin hemen ardından hem Malatya genelinde depremden etkilenen ilçelerimizde ve merkezde hem de Elazığ’da depremzedelerle birlikte olduk. Depremin olduğu gece enkaz altından vatandaşlarımızı çıkarırken, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve İçişleri Bakanımız bizlere refakat ettiler. Yaşadığımız süreç, bakanlarımızın refakatiyle ve bakan yardımcılarımızın katılımlarıyla devam etti. Bu anlamda hükümetimizin gerek AFAD yetkilileri açısından gerek İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumlarımız açısından iyi bir koordinasyon yapıldığını belirtmek istiyorum” dedi.
Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaralarının sarıldığı bir dönemde korona virüs sürecinin yaşandığını hatırlatan Gürkan, kriz yönetimi konusunda Malatya’nın zorlu bir süreci başarıyla atlattığını belirtti. Başkan Gürkan, “Depremin akabinde pandemi krizi geldiğinde küresel anlamda özellikle bütün dünyayı etkileyen bu krizi teknolojinin geliştiği bir dönemde bu kadar uzun süreceğini kimse tahmin etmedi. Ama maalesef şuanda daha yüksek boyutlara çıkarak devam ediyor. Temennimiz ve dileğimiz odur ki bu pandeminin bir an evvel bulunacak aşı ile tedavisinin yapılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’nın maske üretimi anlamında üs olması noktasında bizleri talimatlandırdı. Bizler de bu talimat üzerine gerek valimiz, gerek sanayide müteşebbis olarak tekstil sektörü ile uğraşan müteşebbis kardeşlerimizi toparladık ve 21 fabrikada maske üretimine geçtik. Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında LCW diye bilenen firma sahibi hemşerimiz de bu üretimin başında, koordinasyonunda görev aldı. Türkiye genelinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize yetecek ve yurt dışına gönderilecek maskelerin üretimi noktasında 21 fabrikamız başta olmak üzere bölgede diğer illerde ve ilçelerde yaklaşık 411 merkezde de maske üretimi yine bu koordinasyon içerisinde gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.
Pandemi dönemi içerisinde vatandaşların tedirgin olmaması adına belediye bünyesinde olan şirketlerde stokların artırıldığını ve bunların da vatandaşlarla paylaşıldığını ifade eden Başkan Gürkan, “Özellikle pandemi döneminde vatandaşımızın tedirgin olmaması noktasında belediyemize bağlı şirketlerimizden olan Esenlik’e bağlı marketlerimizin depolarını televizyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza gösterdik. Yani depomuzda her türlü gıda ihtiyacını karşılayacak ürünlerimizin olduğunu bu konuda vatandaşlarımızın marketlere hücum etmesine gerek olmadığını ekranlarda gösterdik. Diğer taraftan da ekmek üretimi gerçekleştiren MEGSAŞ fabrikamızın depolarına ekmek üretimi için un ve diğer ürünleri gönderdik. Diğer taraftan deterjan fabrikamızda deterjan stoklarımızı göstererek vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamasının önüne geçerek, devletimizin ve belediyemizin her türlü tedbiri aldığını göstermiş olduk. Ayrıca maske ihtiyacının karşılanabilmesi için stoklarımızda olan maskelerimizi de yine vatandaşlarımızın tedirgin olmamaları açısından ekranlar vasıtasıyla gösterdik” ifadelerini kullandı.
Pandemi dönemi içerisinde engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerinin aksatılmadan arttırılarak sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Gürkan, ”Belediyemiz şirketleri olan marketlerimizden, lokantalarımızdan ve ekmek dağıtım noktalarımızdan vatandaşlarımızın evlerine hizmeti götürmemizin yanı sıra engelli vatandaşlarımız için 8 adet engelli aracımız ile 8 bin sefer yaptık. Özellikle engelli kardeşlerimizin ihtiyaç duymaları halinde gidecekleri yere kontrol dâhilinde gitmelerini bu dönem içerisinde sağladık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için bütün bölgeye hitap edecek engelli bakım ve onarım merkezi oluşturduk. Fırat Kalkınma Ajansı ile ortak proje dâhilinde oluşturduğumuz engelli araç merkezimiz, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman bölgesine hitap eden tamir, bakım, parça değişimi gibi işlemlerin yapılacağı bir yerdir. Bu arada engelli araçlarını bizlere işlemlerini gerçekleştirmek için bırakan vatandaşlarımıza da yine araçlarının işlemi bitene kadar araç teminini de bu merkezimizde sağlayacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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