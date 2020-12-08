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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki imkanları okula dönüştürenlere teşekkür

İHA

Evdeki imkanları okula dönüştürenlere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde evdeki imkanları okula dönüştürenlere teşekkür etti.
Bakan Selçuk, “Çarşaflarla çadır kuran ve masal anlatanlara, kısıtlı imkânlarıyla okulunu dönüştürenlere, tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya’daki eğitim camiası ile online buluştu. Eğitimin görüşüldüğü online canlı bağlantıda, fikir alış verişinde bulunuldu. Bakanı Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün Malatya’daki meslektaşlarımızla buluştuk. Hepsi olağanüstü çabalarla ustalıklarını konuşturuyor. Evdeki çarşaflarla çadır kuran ve masal anlatanlara, kısıtlı imkanlarıyla okulunu dönüştürenlere, tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey sizin sayenizde" ifadelerine yer verdi.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Teşekkürler Ziya Öğretmenim” şeklinde konuştu.
Bu arada, Kanbay, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, hedeflerinin özel eğitimde Malatya'yı merkez haline getirmek olduğunu vurguladı. Kanbay, “Tek hedefimiz özel eğitimde Malatya'yı merkez haline getirmektir. 1. 2020'de tüm özel eğitim sınıflarını standart haline getirip donanımlarını yenilemek ve materyal desteği sağlamak. 2. Eğitim çağı dışına çıkmış özel bireylere bağımsız yaşam merkezi açmak 3. İnönü Üniversitesi ile işbirliğini geliştirmektir. Okullarımızda özel bireylere ne kadar kıymet veriliyorsa, onların eğitimlerine ne kadar katkı da bulunuyorsak o kadar gelişmiş bir okul olmuş oluruz. En iyi okul özel bireylere en çok değer veren okuldur. Özel bireylere her zaman hizmetkar olmaya hazırım” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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