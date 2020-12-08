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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürü Bentli, Malatyalıları uyardı

İHA

Sağlık Müdürü Bentli, Malatyalıları uyardı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60 seviyesinin üstüne çıktığını ifade ederek, böyle giderse yoğun bakımda yatak bulmakta sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 80’inin 65 yaş üzeri olduğunu ifade eden Bentli, tüm Türkiye’de vaka sayılarının artması ile birlikte Malatya’da da bu oranın hızla yükseldiğine dikkat çekti. Bentli, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60’ın üzerine çıktığı Malatya’da bu hızla vaka artışları yaşanırsa ileri aşamada yatak bulunmakta da sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Malatya’ya yönelik açıklamalarını da anımsatan İl Müdürü Prof. Dr. Bentli, “Şu anda yoğun bakım doluluk oranlarımız maalesef yüzde 60’ın üzerinde ve giderek de artıyor. Çünkü vaka sayımız da her geçen gün artma eğiliminde. Şuanda son iki haftada yüzde 3035’lik bir artış yaşandı. Eğer bu artışla seyrederse maalesef önümüzdeki günlerde yoğun bakım yatağı bulma konusunda sıkıntı yaşayabiliriz’’ ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinde riskli guruplarda olan hastalar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ifade eden Bentli, “Yoğun bakımda yatan hasta sayımızın da yüzde 80’i, maalesef vefat eden hastalarımızın da yüzde 80’i 65 yaş üstü vatandaşlarımız. O yüzden de biz sürekli bunun altını çizmek istiyoruz. Her demecimizde dikkat çekmeye çalışıyoruz. Lütfen ev içinde özellikle de kapalı ortamlarda yayılımın daha çok olduğunu görüyoruz son günlerde. Ev içerisinde 65 yaş üstü birey varsa birlikte yaşamak zorundaysak lütfen onların odalarını ayıralım, farklı zamanlarda yemek yiyelim ve onlara yaklaştığımızda lütfen maskemizi takalım” dedi.
Yeni uygulanmaya başlanan tedbirlerin etkisinin 15 gün içerisinde görüleceğini de belirten Bentli, “İlk alınan kısıtlamalar sadece hafta sonu akşam sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Onun biraz yansıması oldu gibi, ama hafta sonu tam kısıtlamanın etkisinin bir 1520 gün içerisinde olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok odaklı bir enfeksiyon var şuanda, bu çok odaklı enfeksiyonu kırabilmek için de bir 1520 gün kurallara ciddi bir şekilde riayet etmemiz gerekiyor’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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