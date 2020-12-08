Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”

İHA

Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık” ifadelerini kullandı.
Sağlıkta yeni alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan ve hizmetleri dile getiren Kahtalı, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 süreci, ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Dünyanın başta gelen büyük ülkeleri de dahil olmak üzere, hastalarını yatıracak yeterli kapasitede hastaneye sahip olamayan dünya ülkelerine nazar, ülkemiz ardı ardına açmış olduğu hastaneler ile ne kadar sağlam bir sağlık altyapısına sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yaptığımız "çok amaçlı acil durum hastanelerini" yapmış olduğumuz özverili çalışmaların sonucunda 45 gün gibi kısıtlı bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2020 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz 16 hastanemiz ile birlikte bir ilke daha imza attık. Malatya’mızda da 2021 yılının Haziran ayında hayata geçireceğimiz 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastahanemiz’in çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. İnşallah onu da en kısa zamanda şehrimize ve ülkemize kazandıracağız” dedi.

“Sağlık alanında yeterli güce sahibiz”
Pandemi süreci boyunca hayata geçirilmiş olan hastaneler ile birlikte sağlık alanında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Vatandaşlarımıza 7/24 sağlık hizmeti verebilen hastanelerimiz ile bu süreci en iyi şekilde yürütmekteyiz. Malatya’mızda da vaka artışlarının baş göstermiş olduğunu biliyoruz. Ülkemiz genelinde bir milyon yüz bin ve Malatya’mızda görev yapan 4 bin 957 sağlık çalışanımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Malatya‘mızda da sağlık çalışanlarımız cansiperane çalışıyor ve gayret ediyorlar. Bizlerinde bir vatandaşlık görevi olarak sağlık çalışanı arkadaşlarımıza yardımcı olması ve onların işlerini kolaylaştırması gerekiyor. Bu vesileyle tüm hemşerilerime evde kalın sağlıcakla kalın diyor, iyi haftalar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Müdürü Bentli, Malatyalıları uyardı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Bentli, Malatyalıları uyardı
Koronadan ölen profesör için hatıra ormanı oluşturulacak
YEREL HABERLER Koronadan ölen profesör için hatıra ormanı ...
Evdeki imkanları okula dönüştürenlere teşekkür
YEREL HABERLER Evdeki imkanları okula dönüştürenlere teşekkür
Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı
Yüzde 35 artan vaka sonrası Malatya 'HES Uygulaması'nda kırmızı oldu
YEREL HABERLER Yüzde 35 artan vaka sonrası Malatya 'HES ...
Başkan Gürkan Afet Riski Azaltma ve Deprem toplantısında konuştu Gürkan: “Elazığ depremini ve pandemi sürecini başarıyla yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan Afet Riski Azaltma ve Deprem ...
Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı
Su sayaçlarına don uyarısı
YEREL HABERLER Su sayaçlarına don uyarısı
Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
Battalgazi semt kütüphanesi için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Battalgazi semt kütüphanesi için ilk kazma vuruldu
Darende’de kış lastiği denetimine ağırlık
YEREL HABERLER Darende’de kış lastiği denetimine ağırlık
AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de tescillendi
YEREL HABERLER AB coğrafi işaret belgesi alan kayısının çekirdeği de ...
"Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi
YEREL HABERLER "Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap" Projesi
TVF Erkek 1. Lig B Grubu Malatya Büyükşehir Belediyespor:0 - Mardin Yeni Kızıltepespor:3
YEREL HABERLER TVF Erkek 1. Lig B Grubu Malatya Büyükşehir ...
Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı
YEREL HABERLER Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı
Levent Vadisi Adrenalin Parkı’nda sona doğru
YEREL HABERLER Levent Vadisi Adrenalin Parkı’nda sona doğru
Malatya HES’de kırmızıya büründü
YEREL HABERLER Malatya HES’de kırmızıya büründü
Malatya’da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Malatya’da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza ...
Hekimhan’da 3,3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hekimhan’da 3,3 büyüklüğünde deprem
Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı
YEREL HABERLER Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı
Malatya'da "baca temizliği" uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da "baca temizliği" uyarısı
Malatya’da cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanıyor
YEREL HABERLER Malatya’da cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanıyor
Süper hizmet masası vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Süper hizmet masası vatandaşların işlemlerini ...
Malatya Büyükşehir’den kültürel yapılara önem
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den kültürel yapılara önem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X