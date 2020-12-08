Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Japonya’da Öz Savunma Kuvvetleri hemşireleri, Kovid-19'a karşı Osaka ve Hokkaido’ya sevk edilecek

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucularla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı opreasyonda; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 918 gram esrar ile bir miktar bozai ve metamfetamin ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-08 13:14:05



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