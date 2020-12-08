Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor Gürkan: “Malatya’ya yakışır bir fuar merkezi kazandırıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımına devam edilen Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaları yerinde gören Başkan Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaatındaki çalışmaların kış şartlarında olunmasına karşın devam ettiğini ve merkezin şartların uygun olması hailinde Mayıs ayı itibariyle Malatyalıların ve bölgenin hizmetine sunulacağını belirtti.

Birçok alanda Malatyalıların ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin yapıldığı Malatya’da, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın değişim ve dönüşümüne katkı sunacağı merkezlerden biri olan Yeni Kongre ve Fuar Merkezinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Fırat Kalkınma Ajansıyla birlikte gerçekleştirilen projenin temeli 28 Kasım 2019 tarihinde atılmıştı. Yeni Kongre ve Fuar Merkezi’nde, fuar alanı, konferans salonu, yaklaşık 400 kişilik kongre salonu, toplantı salonları, eğitim salonları, idari bina, kafeterya ve sosyal donatıların olduğu alanlar yer alacak. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, ilgili Şube Müdürleri ve müellif firma yetkilileri de eşlik etti.

Yeni Kongre ve Fuar Alanı inşaatında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Fuar Merkezi alanında yapılan inşaat çalışmalarının sonuna gelindiğini söyledi. Okyay, “Fuar merkezi inşaatımızın sonuna yaklaştık. Binamızın iç kısmı ile birlikte ana binamız tamamlanmak üzere ve bu ayın sonuna yetiştireceğiz. Çevre tanzimi inşaatlarımızda mevsim şartlarından dolayı inşallah Mayıs ayına kadar tamamlanmış olacak. Bölgemize modern fuarlarımızın yapılabileceği ayrıca kongrelerinde yapılacağı bir alanı kazandırmış olacağız. Fuar merkezimizde hangarlarımızın olduğu kapalı alanımız yaklaşık 12 bin m, idari binamız yaklaşık 2 bin 500 m. Fuar alanı içerisinde yaklaşık 400 kişilik kongre merkezimiz bulunmakta. Ayrıca eğitim salonları, idari binanın yer aldığı alanımız çevresiyle birlikte yaklaşık 20 bin m alana sahip olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi alanının çevresiyle birlikte yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacağını belirtti. Başkan Gürkan, “Malatya’ya yakışır bir Fuar Merkezi’nin inşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde görüp incelemek için Fuar Merkezi alanına geldik. Kış şartlarında olmamıza rağmen arkadaşlarımızın çalışmalarını sürdürdüğünü gördük. Gerekli çevre düzenlemeleri, çevre tanzimi ve iç dizaynı noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Şuanda mevcut fuar alanımızın kapalı alanı 15 bin metrekare ve içerisinde konferans salonu, sosyal donatı alanları, kafeterya ve benzeri ofisler, fuara katılan katılımcıların rahatlıkla ikili üçlü görüşmelerini yapabileceği 7 toplantı salonu olduğu bir merkez haline gelecek. Dolayısıyla Malatya’mıza Fuar Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışmalar son sürat devam ediyor. İnşallah Mayıs ayı itibariyle çevre düzenlemesiyle birlikte tüm alanların tamamlanıp Malatya’mızın hizmetine sunulmasını temenni ediyorum. Özellikle içerisinde bulunduğumuz ve bütün dünyayı etkileyen pandemi krizinin hem insanlığın yakasından hem milletimizin yakasından düşmesini, kongrelerin, kültür etkinliklerinin, sosyal etkinliklerin, fuar etkinliklerinin de amacına uygun bir şekilde yapımına devam ettiğimiz yeni Fuar Merkezimizde icra edilmesini temenni ediyorum. Çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuar Merkezimizin Malatya’mıza, bölgemize ve bölge insanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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