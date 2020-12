Engelli ve ailelerine kıyafet yardımı

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, Kızılay Malatya Şubesi Başkanlığı ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde, engelli ve engelli yakını ailelere kışlık kıyafet hediye edilmesi kapsamında “Bir İyilik Bırak” konulu farkındalık programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş ile engelli ve engelli yakını aileler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, Kızılay’ın tüm dünya insanlığı için önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Malatya Şube Başkanlığı iş birliğinde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti. Gürkan, “3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle engellilerimizi hatırlamak yerine yılın 365 günü onlarla birlikte yaşamak ve onlara engelsiz bir şehir hazırlamak gayesi içerisindeyiz. Bu kapsamda şu an çalışmalarını yürüttüğümüz ve bölgemize hitap edecek olan engelli araçlarının tamiratı ve bakımının yapılacağı bir tesis kurma aşamasındayız ”dedi.

İhtiyaç sahibi engelli ve engelli yakını ailelere gıda kolisi yardımında bulunacaklarını söyleyen Gürkan, programın hazırlanmasında emeği geçen Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubuna ve Kızılay Malatya Şubesi Başkanlığına teşekkür ederek, Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu ‘ya plaket takdim etti. Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, “Engelliler günü münasebetiyle çeşitli dernekler aracılığı ile yaklaşık 1041 engelli kardeşimize kışlık kıyafet desteği sağladık. Türk Kızılay’ı olarak bugün de olduğu gibi her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artırılmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. İlgili daire başkanlarımız bir Down Cafe açma hazırlığında. Bunu da Sanat Merkezi’mizde oluşturursak merkezi bir konumda ciddi bir farkındalık oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş da, “Bugün burada engelli ve engelli yakını çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye vesile olmak amacıyla bir aradayız. Bu konuda bizlerden hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu’ ya çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Program sonunda başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer katılımcılar tarafından yaklaşık 200 engelli ve engelli yakını aileye kışlık kıyafet hediye edildi. Hediyelerini alan engelli ve engelli yakını aileler memnuniyetlerini dile getirerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Kızılay Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu ’ya ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu’na teşekkür ettiler.

