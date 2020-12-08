MGTC seçimi 1 Mart’ta

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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC), 1 Mart 2021 yılında Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirilecek. MGTC Başkanlar Kurulu da oluşturuldu.

Aziz Yiğit başkanlığında toplanan yönetim kurulu üyeleri, yeni kararlara imza attı. Alınan karara göre, Bu Sabah Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın, Net Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Keskin, Malatya Pencere Gazetesi imtiyaz sahibi Mikail Pelit, Başkanlar Kurulu’na atandı.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde tüzük gereği 2 yılda bir yapılan Olağan Genel Kurulu yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 1 Mart 2021 tarihine ertelendi.

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