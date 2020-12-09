Sadıkoğlu: “İşçiye zam işverene destek”

2021 yılı Asgari Ücret görüşmeleri hakkında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Milyonlarca işçimizi tatmin edecek bir rakamda anlaşılmasını bekliyor, devletimizin de bu süreçte özellikle asgari ücret maliyetleri üzerinden işverenimizi desteklemesinin elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala her sene olduğu gibi milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Komisyon kararının bu yıl yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle hem işçi hem işveren açısından daha büyük önem kazandığını belirten Malatya TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ülkemizde sanayi, hizmet ve tarım sahasında çalışan yaklaşık 14 milyon işçi bulunuyor ve bunun yaklaşık yüzde 44’ünün asgari ücret üzerinden maaş aldığı düşünülüyor. Hal böyle olunca asgari ücret kararına devletimizin vatandaşla yaptığı en büyük anlaşma dememiz yanlış olmaz” şeklinde konuştu.



“İşçimizin zam beklentileri gerçekçi”

Mevcut ekonomik şartlarda işçilerin yüksek artış beklentisini kabul etmek gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “2019’da yüzde 26, 2020’de yüzde 15 artırılan net asgari ücret şu an 2 bin 324 lira. Avrupa İstatistik Ofisi Kasım ayı verilerine göre Türkiye, asgari ücret uygulayan 26 Avrupa ülkesi arasında maalesef 20’nci sırada. TÜRKİŞ’in Eylül ayı araştırmasına göre ise ülkemizde açlık sınırı 2 bin 482 lira seviyesinde. Şayet hükümet yüzde 8’lik 2021 enflasyon hedefine göre artırımda bulunursa, asgari ücret 2 bin 510 lira seviyesine yükselecek. Sendikaların mevcut teklifleri değerlendirildiğinde bu rakam ile beklentiler arasında makasın oldukça açık olduğunu görüyoruz. Elbette içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığında işçimizin beklentilerinin de gerçekçi olduğunu kabul etmemek mümkün değil. İşçimiz tatmin edici bir zam, işverenimiz ise asgari ücret maliyeti üzerinden devletten destek bekliyor” ifadelerini kullandı.



“Asgari ücret konusunda fedakârlık bekliyoruz”

İşçilerin beklentilerini haklı bulmakla birlikte işverenlerin de maliyetler konusunda ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Sadıkoğlu, özellikle böylesi zorlu bir dönemde devletin asgari ücret konusunda fedakarlıkta bulunarak işçisine ve işverenine azami destek olması gerektiğini söyledi.

Sadıkoğlu, “İşçimizin eline geçen 2 bin 324 lira iken üzerindeki vergi yükü ile birlikte mevcut asgari ücretin işverene maliyeti 3 bin 458 lira. 2020 yılında yaşanan iş kayıpları ile işletmelerimizin içinde bulunduğu durum ortada. Pandemi sürecinin üretim ve ekonomiye etkilerinin kısa vadede bitmeyeceği öngörüleri de düşünüldüğünde iş dünyamızın gelecek kaygıları giderek artıyor. Bu noktada yeni asgari ücret için milyonlarca işçimizi tatmin edecek bir rakamda anlaşılmasını dilerken, devletimizin de bu süreçte özellikle asgari ücret maliyetleri üzerinden işverenimizi desteklemesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Aksi halde bugün borçlarını yapılandırmaya çalışan firmalarımız bir sonraki sene yine ödeyemediği borçlar için yapılandırma beklentisi içinde olacak” diye konuştu.

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