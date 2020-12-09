Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca ve 6 av tüfeğiyle yakalanan 3 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pütürge ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Silah, mermi ve şarjörlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-09 13:56:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.