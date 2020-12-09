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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, pandemi sürecini değerlendirdi

İHA

Gürkan, pandemi sürecini değerlendirdi

Tüm dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ederken yerel yönetimler de pandeminin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, büyükşehir olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Gürkan, dezenfekte, yardım ve maske gibi çalışmalar konusunda bilgi verdi.
Korona virüs Türkiye’de baş gösterdiği andan itibaren hem devlet hem de yerel yönetimler virüsle mücadele noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Malatya’da da mücadele hız kesmeden devam ederken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ise aldığı tedbirlerle virüsün yayılımının önüne geçmeye çalışıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, büyükşehir olarak bu süreçte gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’nın maske üretim üssü olma noktasında kendilerini talimatlandırdığını hatırlatarak, maske konusunda Malatya’nın önemli bir görev üstlendiğini kaydetti. Gürkan, "Bizler özellikle pandemi süreci başladığı süreç içerisinde cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz telekonferans sistemiyle yapılan toplantıda cumhurbaşkanımız özellikle Malatya’nın maske üretim üssü olması noktasında bizleri talimatlandırdı. Bizler sayın cumhurbaşkanımızdan aldığımız bu talimatla birlikte, hemen Malatya’da tekstil sektöründeki müteşebbislerimizi toplayarak, maske üretimi noktasında bir koordinasyon içerisine girdik Malatya valiliği ile birlikte. Yapmış olduğumuz çalışmalarda 21 müteşebbisimizin Malatya’da ve bunların koordinasyonunu yaptığı tekstil firmasının lokomotif olarak koordinasyonunu yaptığı ve Türkiye satında da 411 merkezde maske üretimine başlanıldı. Sonuç olarak en son pik yaptığı sürede günlük 10 milyon maske üretimi gerçekleştirildi. Burada ki özellikle hem Malaryamızın ihtiyacı olan maskelerin hem ülkemizin ihtiyacı olan maskelerin hem de yurt dışında ihtiyaç duyulan ülkelerde ki ihtiyaç duyulan maskelerin temininin koordinasyonunun Malatya’da ve Malatyalı müteşebbisler tarafından yapılmış olması üretiminin yine Malatyalı müteşebbislerin önderliğinde Türkiye çapında 411 merkezde üretilmiş olması ve bu anlamda gerek valiliğimiz gerek belediye başkanlığımız da bu koordinasyonun başında olan ekip olarak hakikaten önemli bir görevi ihva ettiği kanaatindeyim” dedi.
Gürkan, gerçekleştirdikleri dezenfekte işlemlerinden de bahsetti. Dezenfektanların ve dağıtımı gerçekleştirilen hijyen malzemelerinin kendi üretimleri olduğunu vurguladı. Başkan Gürkan, ''Tabi biz bununla da kalmadık özellikle pandemi süreci içerisinde bütün toplu ulaşım yerlerini otobüs duraklarını, camileri okulları, kalabalık bulunan yerleri iş yerlerini, minibüsleri taksileri, toplu taşıma araçlarını tümünün dezenfektasyonu yine ilgili ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Tabii bu süreç içerisinde özellikle bütün kurum ve kuruluşlara maske dağıtımının yanında el dezenfekteni ve diğer steril anlamdaki dezenfeksiyon işlemleri de bizler ve esenliğin bünyesinde bulunan deterjan fabrikasında bunların üretimini de gerçekleştirerek halkımıza dağıtıldı” şeklinde konuştu.
Pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Gürkan, ‘’Sokağa çıkma yasakları süresi içerisinde gerek esenlik şirketimizin evlere servis yapmış olması ve yine MEGSAŞ şirketimizin tüm evlere ekmek dağıtmış olması, yine otobüslerimizin özellikle bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması noktasında pandemi sürecine uygun serlerinin belirlenmesi ve o saatler içerisinde ilgili yerlere ulaşım imkanlarının sağlanması geçekleştirildi. Diğer taraftan özellikle evinden çıkamayan yaşlılarla ilgili, engellilerimizle ilgili ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili berber hizmetlerinden tutun temizlik hizmetleri ve onların alınıp dışarıya ve ilgili ihtiyaçlarını gidermek için gerekli yerlere götürülmesi de yine belediyemiz tarafından koordinasyon içerisinde sekiz aracımızla sekiz bin sefer yapılarak bu arkadaşlarımızın da ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli çalışmaları yaptık” ifadelerini kullandı.
Esnafa sağladıkları destekler hakkında da bilgiler veren Gürkan, “Esnalarımızla ilgili gerek gıda paketlerinin dağıtılması noktasında gerek onların kiralarıyla ilgili belediye mülkünde kiracı konumunda olan esnaflarımızın kiralarının alınmamasıyla ilgili su paralarının alınmamasıyla ilgili belediyemiz mecliste gerekli kararları alarak bizde ev sahipliğini yaptığımız işyerlerinde kiracı olarak oturan vatandaşlarımızın da kiralarını almadığımız gibi su paralarını da yine almadık ve bu süreç içerisinde geçtiğimiz dönem kademeli sistem suyun da kademelerini kaldırarak şuan Türkiye’nin en ucuz suyunu veren bir şehir konumundayız” ifadelerini kullandı.
Gürkan, Hayır çarşısının vatandaşın hizmetinde olduğunu da ifade ederek, “Hayır çarşımızda da bütün vatandaşlarımızın yiyeceğinden giyeceğinden her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sadece alışveriş kartlarını alarak orada gidip alışverişlerini yaparak, vatandaşların da onuruna herhangi bir sıkıntı getirilmeden vatandaşlarımızın kendi onurlarıyla gidip kendilerine verilen puan içerisinde alışverişlerini yapmaktadırlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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