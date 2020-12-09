Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor

İHA

Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Malatya’da TOKİ Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepe mevkiinde yapılan 3 bin konutun bağlantı yolları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
10 kilometrelik yol, hem yeni yerleşim yerine hem de Kuzey Çevre Yolu’na bağlanacak. Alternatif yeni yollar açmaya devam ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerçekleştirilen yol çalışmasını yerinde inceledi.
24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrasında TOKİ tarafından yapımına devam edilen konutlar hızlı bir şekilde yükselirken bölgeye mevcut çevre yolundan ulaşımı sağlayacak yol ile ilgili çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydedildi. Malatya Elazığ D300 Karayolu’ndan, Gelincik Tepesi’ne kurulan yeni yerleşim merkezi ve oradan da Kuzey Çevre Yolu’na bağlanacak yolun toplam uzunluğu 10 kilometre. Kendi rızasıyla verilen parsellerin dışında 25 milyonu bulan kamulaştırma maliyetini ve yolun gerçekleştirme işini üstlenen Malatya Büyükşehir Belediyesi, bölgede istinat duvarı ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tüm çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılar, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Gelincik Tepesi bölgesinde 3 bin konuta hitap edecek alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapıldığını söyledi. Nogay, “Gelincik Tepesinde depremden sonra yapılan planlamaya göre yaklaşık 3 bin konutun yerleşeceğinden dolayı ana aksta mevcut yolun yetersizliğinden dolayı Sayın Başkanımızın yoğun girişimleri neticesinde yeni yolumuzu bölgede yapıyoruz. Toplamda 10 kilometre olan ve imarda 30 metre genişliğinde yer alan yeni bir yol daha Malatya’ya kazandırılmış oldu. Ayrıca irsaliye hattı da bu alandan gelmekte. Şuanda 3 bin ancak ileride gelişme alanı içerisinde 5 bin konuta hitap edebilecek şekilde yolda alt yapı tamamlandı” dedi.
Gelincik Tepesi alanında çalışmalarını sürdüren müellif firma şantiye şefi Özer Tekin, yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü, Başkan Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle birlikte kamulaştırmanın hızlı bir şekilde yapıldığını ve çalışmaların herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Gelincik Tepesi ile çevre yolu aksını 10 kilometre uzunluğunda yeni yapılan yol ile birleştirerek bölgede yaşayan vatandaşların güvenli bir şekilde trafikte seyir etmelerini sağlayacaklarını belirtti. Gürkan, “Şu anda bu alanda 5 bin konut düşünülüyor ama ilerleyen dönemlerde bu bölgede proje kapsamında 30 veya 40 bin konutluk bir alan olarak değerlendirilir. Yol aksımız, Kuzey Çevre yolu ile birleşimiyle birlikte yaklaşık 10 Km. Şuanda yol aksımız içerisinde yapılan kamulaştırma belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yaptığımız kamulaştırma sonrasında ilgili müellif firmaya yer teslimi yapıldıktan sonrada ilgili firma yol aksı içerisinde duvarlar, tele duvarlar ve bahçe duvarları yapılıyor. İnşallah yapılan çalışmaları en kısa zamanda bitirip, Gelincik Tepesi ile çevre yolu aksını birleştirerek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezine sağlıklı ve güvenli bir şekilde trafikte seyir etmelerini sağlayacağız. Yeni yolumuz hem bölge halkı açısından önemli bir yol hem de Kuzey Çevre yolu ile birleşmesi açısından önemli bir yol. Yani mevcut Elazığ ana arterimizin Kuzey Çevre yoluyla aynı zamanda dikey bağlantı yolu olacak. Dolayısıyla Malatya’mızın özellikle ulaşım ve trafikle ilgili sıkıntıları yaptığımız çalışmalarla ve bölgede yaşayan insanların ihtiyaçları yeni arterlerle giderilmiş olacak. Yeni açtığımız yol ağlarıyla Malatya’yı geleceğe hazırlıyoruz. Yapılan çalışmaların bölge halkımıza ve yeni açtığımız yolları kullanacak olan insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Haziran ayı gibi yolun trafiğe açılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmaların başlayıp ve bitmesi çok seri bir şekilde olmaktadır. Bilindiği gibi Ana Yurt Bulvarı nasıl ki hemen yapılıp trafiğe açıldıysa Gelincik Tepesi Bulvarı da en kısa zaman trafiğe açılmış olacak. Gelincik Tepesi alanında yaptığımız kamulaştırmanın yüzde 99’unu rızayı terk yoluyla ve pazarlık usulüyle gerçekleştirdik. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel
YEREL HABERLER Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel
Doğanşehir’de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek
YEREL HABERLER Doğanşehir’de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek
Gürkan, pandemi sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Gürkan, pandemi sürecini değerlendirdi
Silah kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına operasyon
Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Malatya Şeker Fabrikası’nda son 30 yılın başarısı Şu ana kadar 520 bin ton pancar işlendi
YEREL HABERLER Malatya Şeker Fabrikası’nda son 30 yılın başarısı Şu ...
Akçadağ'dan Akbaş'a tam destek
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Akbaş'a tam destek
Sadıkoğlu: “İşçiye zam işverene destek”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “İşçiye zam işverene destek”
Malatya’da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya’da sis etkili oldu
Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası
MGTC seçimi 1 Mart’ta
YEREL HABERLER MGTC seçimi 1 Mart’ta
Engelli ve ailelerine kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Engelli ve ailelerine kıyafet yardımı
Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama
Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığına atandı
YEREL HABERLER Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığına ...
İş birliği protokolü çevrim içi imzalandı
YEREL HABERLER İş birliği protokolü çevrim içi imzalandı
Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’ndan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’ndan Güder’e ...
Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı teknelerine denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı teknelerine ...
Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor Gürkan: “Malatya’ya yakışır bir fuar merkezi kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ...
Ayakkabılara kışlık bakım önerisi
YEREL HABERLER Ayakkabılara kışlık bakım önerisi
Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması
3 ilçenin kullandığı Tomografi cihazının aylardır arızalı olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER 3 ilçenin kullandığı Tomografi cihazının aylardır ...
Sokak satıcılarına operasyon
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına operasyon
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”
YEREL HABERLER Kahtalı: “Sağlık altyapımız sağlam”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X