Kuluncak’ta yol çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışmaları sürüyor.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, “Kendi öz kaynaklarımız ile 2020 yılı içerisinde Kilit parke taş çalışmalarımızı tamamladık. Yine Büyükşehir belediyemiz ve Kuluncak Belediyemizce ilçemiz genelinde asfaltlama çalışmaları yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl asfaltsız mahallemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz ilçemize en iyi hizmeti sunmak”

Havaların soğumasıyla birlikte stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarına yoğunluk verdiklerini vurgulayan Cengiz, “İlk etapta Çörmü, Sultanlı, Bahçelievler Mahallelerimiz de çalışmalarımızı tamamladık. Eksik kalan mahallelerimizi de tamamlama çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz ilçemize en iyi hizmeti sunmaktır” dedi.

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