MTÜ’den Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’den Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması

İHA

MTÜ’den Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın katılımlarıyla MTÜ Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında Denetim Tarihi ve Kariyer Planlaması konulu esöyleşi düzenlendi.
MTÜ’de online olarak düzenlenen esöyleşi programı, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ Rektör Yardımcısı ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Genel Sekreter Doç. Dr. Özlem Altuntaş katılımlarıyla gerçekleştirildi.
‘‘Başarılı olmak için asıl iş sizlere düşüyor’’
Gerçekleştirilen esöyleşi Kariyer ve Marka Sohbetleri programlarında öğrencilerin gelişimini hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, eğitim öğretim faaliyetlerinin yalnızca sınıflarda ders yapmaktan ibaret olmadığını, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için alanlarında tecrübeli kişilerin deneyimlerinden faydalanmalarının önemli olduğunu belirtti ve öğrencilere hitaben, “Başarılı olmak için asıl iş sizlere düşüyor. Başarınızın yükü, esas olarak sizin kendi omuzlarınızda” dedi.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Yaşadığınız bütün zorlukları kazanıma dönüştürmek sizin elinizde. Hayatta hiçbir zorluk yoktur ki, sonunda bir kazanım ve mutluluk olmasın! Derecesi ne olursa olsun, hiçbir zorluk aşılamaz değildir. İnsanın taşıyamayacağı bir yük yoktur. Kutsal Kitabımızda “Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır” buyurulmuş olması da bununla ilgili değil midir? Her zorluk, sonucu itibarıyla hem bir ferahlık hem de hayatımıza yön verecek güzel bir tecrübedir.” İfadelerini kullanarak, “Hayattaki zorluklarla mücadeleden ve onlarla yüzleşmekten asla kaçmayın” şeklinde konuştu.

“Yeni olmayı gerçek bir avantaj haline getirmiş bir üniversite”
İnsan hayatının ömür boyu devam eden bir öğrenme ve deneyim kazanma süreci olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, insanın hayatı boyunca eğitim gördüğünü ve bu süreçte de bu güçlü duruşa, özgüvene ve zorluklarla mücadele azmine hayatın her döneminde ihtiyaç duyulacağına değindi.
Karabulut, “Hepinizin bildiği gibi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi henüz iki yaşında genç bir üniversite. Fakat aynı zamanda uzun yıllardan beri akademi içerisinde bulunan hocalarının tecrübesi ve bünyesindeki genç kadroların tutkulu çabaları ile yeni bir dinamizm oluşturmayı başarmış bir üniversite. Bir başka ifadeyle, “yeni olmayı” gerçek bir avantaj haline getirmiş bir üniversite. Nitekim bu kadar kısa zaman içerisinde faaliyete başlayan akademik birimlerimize bakıldığında sözünü ettiğim şeyi daha açık bir biçimde görebilirsiniz. Bu anlamda Türk akademisinin yükselen yıldızı ve Doğu Anadolu’nun yeni çekim merkezi olmaya aday olan bir üniversiteyiz” ifadelerine yer verdi.
Covid 19 pandemi sürecinde, MTÜ UZEM ile öğrencilerin eğitimlerinde mağduriyet yaşamalarına izin vermeden, eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Karabulut, “Dünyanın hiç de beklenmedik bir biçimde yüzleşmek zorunda kaldığı bu dönemde olduğu gibi, her şart ve koşulda “Kesintisiz eğitiminin, sürdürülebilir iletişim ile mümkün” olduğunun bilinci ile gayret ediyor ve öğrencilerimiz için en iyi olanakları sağlama yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi ve “Düzenlemiş olduğumuz Kariyer ve Marka Sohbetleri'ni tüm bölümlerimiz için gerçekleştirmeye devam edecek, akademik eğitim ile pratik alandaki başarıları da yan yana getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Ümit ediyorum ki, işaret ettiğimiz noktalar bağlamında bu söyleşimiz de öğrencilerimiz için yol gösterici ve bilinçlendirici bir program olacaktır" dedi ve MTÜ’nün kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’a, emeği geçen herkese, katkılarını sunan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sunarak sözlerine son verdi.

“Bir adım dışarı ayağınızı attığınızda doğayla buluşma imkânınız var”
Programda konuşma yapan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da, “Üniversitenin tanıtım filmini izlerken gerçekten sizleri kıskandım. Bir adım dışarı ayağınızı attığınızda doğayla buluşma imkânınız var. Emeğinize sağlık. Böyle bir üniversitenin öğrencisi olmak, çalışanı ya da akademisyeni olmak bir avantaj olsa gerek” sözlerine yer verdi.
Kamu güvence sistemine değinen Sayıştay Başkanı Baş, “Kamu güvencesi bağlamında baktığımızda tepede bir kuralları koyan, yetkilendirme yapan kamu otoritesi olacak. Yetkilendirme yapılanlar denetim işlerini yürütecekler, görüş verecekler. Düzenlenen denetim raporları da ilgili kamu gözetimi kurumları tarafından yani devlet organizasyonu tarafından zaman içerisinde gözetlenmek sureti ile denetimin kalitesi, sürdürülebilirliği sağlanmış olacak. Özel kurumlarda kamu güvencesi bu şekilde sağlanıyor. Kamu tarafında ise ilkelere göre denetim yapacak olan Yüksek Denetim Kurumları mutlaka anayasa da yer almalı. INTOSAI Sayıştaylar anayasayla düzenlenmeli, kanunlarla düzenlenmeli, Sayıştayların bütçesi yönetim organından yani maliye bakanlığından geçmemeli doğrudan meclise gitmelidir. Üyelerinin görevden bağımsızlığı olmalı, görevden alınamama garantisi olmalı. Programını kendisi yapmalı, denetim metedolojisini kendisi belirlemeli ve raporlama sistematiğini kendisi belirlemeli. Bir denetim kurumunun, yüksek denetim kurumu olarak kabul edilebilmesi için işin olmazsa olmazı, kendi programını kendisi yapıyor olmasıdır” sözcüklerini kullandı.

“Biz bugün Düstur’un 5. Tertibindeyiz”
Sayıştay Başkanı Baş, “Bugünkü sistemlerin uygulanmaya başlaması yani devletimizin mali açıdan modernleşmesinin altyapısı 1839’da atılıyor. Osmanlı döneminde 1839’dan itibaren merkezi bütçe çalışmaları başlıyor. Çift kayıt yönteminin uygulanması ise 1879’dan itibaren başlıyor. Biz bugün Düstur’un 5. tertibindeyiz. mevzuat.gov.tr üzerinden herhangi bir kanunu indirip sayda numarası vermek istediğimizde o sayfa numarası 1’den başlamayacak. Bu neden öyle oluyor. O kanunun başlık tarafına bakılırsa TBMM kabul tarihi, remi gazete yayın tarihi, düştür tertibi, düstur cildi gibi bilgiler yazar. Bize verdiği numara işte bu düstur cildindeki sayda numarasıdır.” dedi ve “Selçuklu’dan, Osmanlı Devleti’ne geçerken yaklaşık 100 yıllık bir kopukluk var. Selçuklu’dan Osmanlı’ya doğru organik bire bağlantıyı göremiyoruz. Ancak Osmanlı’dan Cumhuriyete geçerken bu organik bağlantıyı biz bu mevzuat hazretleri üzerinden rahatlıkla takip edebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Baş, “Biz devlette devamlılık esastır derken bunu bir tekerleme olarak söylemekle birlikte aslında gerçekten doğru bir söz bu. Şahıslar gelir geçer fakat kalıcı olan şey organizasyonel yapının temellerini oluşturan bu kurallar. O anlamda bu kuralların ne kadar derinlere dayandığını görürsek devletimizin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu daha iyi kavramış oluruz diye düşünüyorum” dedi.

“Başarılı bir kariyer hayatı insanın kendisini tanımasıyla başlar”
Aynı zamanda kariyer planlaması hakkında deneyimlerini paylaşan Baş, gençlere, mezun olduktan sonra ne yapacaklarına dair kararı, öğrencilik yıllarında çizdikleri yol haritasıyla belirlemelerini tavsiye etti. Başarılı bir kariyer hayatının insanın kendisini tanımasıyla başladığını belirten Baş, doğru meslek seçimi ve mesleği sevmenin, kariyer basamaklarını tırmanmada en önemli noktalar arasında bulunduğunu ifade etti.
Baş, mülakat teknikleri ve mülakatta dikkat edilmesi gereken konular hakkında da öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi
YEREL HABERLER Malatya'da özel okuldan velilere ücret iadesi
Yeşilyurt’ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ...
Malatya Büyükşehir Meclisi Aralık toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Meclisi Aralık toplantısını yaptı
Şire pazarı yönetiminden Gürkan’a teşekkür
YEREL HABERLER Şire pazarı yönetiminden Gürkan’a teşekkür
Kuluncak’ta yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuluncak’ta yol çalışmaları sürüyor
Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ...
Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel
YEREL HABERLER Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel
Doğanşehir’de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek
YEREL HABERLER Doğanşehir’de ağaçlandırmaya ağırlık verilecek
Gürkan, pandemi sürecini değerlendirdi
YEREL HABERLER Gürkan, pandemi sürecini değerlendirdi
Silah kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına operasyon
Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
Malatya Şeker Fabrikası’nda son 30 yılın başarısı Şu ana kadar 520 bin ton pancar işlendi
YEREL HABERLER Malatya Şeker Fabrikası’nda son 30 yılın başarısı Şu ...
Akçadağ'dan Akbaş'a tam destek
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Akbaş'a tam destek
Sadıkoğlu: “İşçiye zam işverene destek”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “İşçiye zam işverene destek”
Malatya’da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya’da sis etkili oldu
Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 62 kişiye sokağa çıkma ihlali cezası
MGTC seçimi 1 Mart’ta
YEREL HABERLER MGTC seçimi 1 Mart’ta
Engelli ve ailelerine kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Engelli ve ailelerine kıyafet yardımı
Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da siber mücadelede 5 tutuklama
Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığına atandı
YEREL HABERLER Sadak, Ankara Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığına ...
İş birliği protokolü çevrim içi imzalandı
YEREL HABERLER İş birliği protokolü çevrim içi imzalandı
Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’ndan Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı’ndan Güder’e ...
Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı teknelerine denetim
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi'nden Balıkçı teknelerine ...
Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor Gürkan: “Malatya’ya yakışır bir fuar merkezi kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Yeni kongre ve fuar merkezinde çalışmalar tüm hızıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X