Malatya Çamlıca Koleji, kayıt ücretlerinin üçte ikisini iade ediyor

Malatya Çamlıca Koleji Okulları, pandemi nedeniyle online olarak ara verilen bu süreçte velilere, sürece karşılık gelen kayıt ücretlerinin üçte ikisini iade ediyor.

Çamlıca Koleji Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Malatya'nın başarılı özverili ve en disiplinli kurumlarından biri olmak üzere yola çıkan Çamlıca Koleji Okulları olarak eğitime online olarak ara verildiği bu süreçte aldığımız iki kararı sizinle paylaşmak istedik. Birincisi online eğitim devam ettiği süreçte velilerimize o sürece karşılık gelen kayıt ücretlerinin üçte ikisini iade edeceğiz. İkincisi bu süreçte hiçbir öğretmen ve personelimize asla mağdur etmeden yine tam maaş ödemesi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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