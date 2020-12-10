Yeşilyurt’ta riskli binaların yıkımı yapılıyor Çınar: “Hemşerilerimizin güvenliği için çalışmalarımız devam ediyor”

Yeşilyurt Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan daha önce bir bölümü kendiliğinden yıkılan iki katlı riskli evin yıkımını alınan güvenlik önlemlerinin ardından başarıyla gerçekleştirdi.



Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta, sağlık ve emniyet açısından risk oluşturan evlerin tespitini yaparak teker teker yıktıklarını ifade ederek, “İlçemizin sosyal dokusuna katkı sağlamayan, güvenli ve huzurlu kent anlayışı modelimize güç vermeyen ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz planlamaya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonrada vermeyiz. Yeşilyurt’umuzda 2014 yılından bugüne kadar 306 adet metruk ve riskli evin yıkımını yaparak sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarının sayısını artırdık” dedi.





“306 adet metruk ve riskli evi yıkarak güzel ve ferah alanların sayısını artırdık”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depreme dayanıksız risk bulunan yapıların yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilyurt’u doğru ve sağlıklı bir kentleşme modeliyle geleceğe hazırlamak adına depreme dayanıklı, kaliteli ve nezih yaşam alanların sayısını artırma noktasında büyük bir çaba sarf etiklerini vurgulayıp,”6 yıl içerisinde 306 adet metruk ve riskli evi yıkarak, sağlıklı yaşam alanlarının sayısını artırdık” ifadelerini kullandı.



“Temiz, düzenli ve sağlıklı bir Yeşilyurt’u geleceğe hazırlıyoruz”

İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk ve riskli binaların yıkımına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Çınar, “Mahallelerimizde, risk oluşturan, terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce gerekli resmi işlemleri yaptıktan sonra yıkıyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. İlçemizin gelişen kent mimarisine yakışmayan, görüntü ve çevre kirliğini oluşturan metruk ve riskli evlerin yıkımına ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Ekiplerimiz Cumhuriyet Mahallemizde; mahalle Muhtarımızın bizlere bildirmesiyle, bir adet binanın tespitini yaparak yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre gerekli önlemleri alarak yıkımını gerçekleştirdik. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden riskli binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizden ricamız; şehircilik anlayışına ters düşen, riskli, çevre kirliliğine sebep olan ve yanlış amaçlar için kullanılan metruk binaları belediye bildirebilirler. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz ” diye konuştu.

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