Malatya'da "Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi" hayata geçirildi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerinin başarılarını arttırmak için ‘Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi ‘ hayata geçirildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20202021 eğitim öğretim yılında 13 ilçede uygulanacak olan ‘Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi’ , 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin başarılarını arttırmak, düzenli takiplerini yapmak ve öğrencilerin öğrenme yöntemlerini fark ederek ilerleyebilmeleri amacıyla hazırlandı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 20202021 eğitim öğretim yılında merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarılarını artırmak ve hedefledikleri üst öğrenim kurumlarına yerleşmelerini sağlamak için ‘Başarı Rehberim Öğretmenim’ projesini hazırladıklarına dikkat çekerek, ’’ Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur” ifadelerini kullandı.

Kanbay, ’’Bu farkındalığı koruyarak, özellikle 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimizle eğitim motivasyonu ve sınav içerikleri hazırlama ve uygulama konusunda öğretmen ve idarecilerimizle çalışıyoruz. Projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Proje kapsamında tüm 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine online olarak il izleme sınavları yapılarak, öğrencilerin başarı durumu tespit edilecek. Ayrıca öğrencilerin alt öğrenmelerde zayıf ve yetersiz kazanımları belirlenerek, Eğitim Danışmanı öğretmenlerimiz öğrencinin eksik olduğu konu ve kazanımları sorumlu olduğu öğrencisi ile görüşüp, öğrencilere rehberlik edecekler.

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