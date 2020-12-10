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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 tır yardım malzemesi ihtiyaç sahipleri için yola çıktı

İHA

7 tır yardım malzemesi ihtiyaç sahipleri için yola çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ kampanyasına Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından toplanan ilaçlarla destek verdi.
Mazlum coğrafyalarda yaşayan, savaş, açlık gibi nedenlerden dolayı sıkıntı çeken insanlara bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yardımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok noktada ihtiyaç duyulan dönemlerde yapılan organizasyonlarda paydaş olmayı sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 81 ilde başlatılan ‘Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık’ kampanyası kapsamında mazlum coğrafyalarda yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren insanlar için 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında Malatya’dan gönderilecek olan 7 adet insani yardım tırına hazırlamış olduğu ilaçlarla katıldı. Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan alanda, un, kömür, soba, ilaç, battaniye, temel ihtiyaç malzemelerin hazırlandığı insani yardım tırlarının yola çıkmalarının öncesinde yardım kampanyasına katılan İHH başta olmak üzere, STK’lar ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bir araya geldi.
Yardım tırlarının uğurlama programına katılan STK’lardan Milli Türk Talebe Birliği ( MTTB) Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, BemBirSen Şube Başkanı Abuzer Akagündüz, EğitimBirSen Malatya 1No’lu Şube Başkanı, MemurSen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez , Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Sakar, yapılan yardımda öncü olan Memur Sen ve İHH’ya, emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, yardım kampanyasına katılan STK’lara ve STK’lar bünyesinde yardımların toplanmasına katkı sunanlara teşekkür etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yardım kampanyalarında desteklerini daima verdiklerini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mutafa Katipoğlu, “Belirli aralıklarla vatandaşlarımıza, hemşerilerimizin destekleriyle yaptıkları ilaç yardımlarını, evde kullanmadıkları ilaçları eczanemize getirerek bize teslim ettikleri ilaçları belirli periyotlarla gerek şehrimizde yaşayan insanlara, gerekse yurt dışındaki savaş mağdurlarına gönderiyoruz. Geçtiğimiz günlerde 700 bin TL’ye yakın yurt dışına ilaç göndermiştik. Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık yardım kampanyasında da 660 Bin TL’lik toplanan ilaçları yine İHH ile birlikte yurt dışındaki mağdurlara göndereceğiz. 2019 Nisan ayından bugüne kadar yaklaşık 7 Milyon TL’lik ilacı yurt dışına göndermiş olacağız. Emeği geçenlere ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
EğitimBirSen Malatya 1No’lu Şube Başkanı, MemurSen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ise, “Rotamız iyilik, yükümüz insanlık sloganıyla İHH, 10 Aralık İnsan Haklı Günü vesilesiyle 81 ilde hayır yarışına girmiş durumda. İHH ülkemizin güzide kuruluşu. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında nerede bir mağdur ve mazlum varsa İHH orada. Bizlere de bu hayır yarışından nemalanmak adına destek vermek düşerdi. 81 ilde bizlerde MemurSen olarak İHH’ya destek oluyoruz. Desteğimizi Malatya’dan bizlerde veriyoruz. Yapılan bu yardım çalışmasında emeği geçenlere başta İHH olmak üzere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık insani yardım kampanyasının öncülerinden olan İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin de, barışın, huzurun ve kardeşliğin inşası için geçmişte olduğu gibi bugünde çalıştıklarını belirtti. Derin, “Dünya’nın birçok coğrafyasında savaşlar, çatışmalar, doğal afetler ve kıtlıklar dolayısıyla milyonlarca insan sıkıntı yaşamakta. Göz nuru, gönül dünyamız dediğimiz ülkelerde, coğrafyalarda maalesef sıkıntılar var. Afrika’da, Doğu Türkistan’da, düne kadar Dağlık Karabağ’da, Somali’de, Kudüs’te, Yemen’de, maalesef insanlık dramları yaşanmakta, hala acıları taze olarak duruyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Uluslararası kuruluşlar maalesef İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun bir şekilde hareket etmiyor. Bu zulmün seyircisi olarak kalmış durumdalar. Savaş ve kıtlıklar dolayısıyla bir taraftan insanlar en temel gıda maddesi olan ekmeğe, temiz suya ulaşamazken, bir tarafta da zenginlikler içerisinde yaşayan insanlar ve ülkeler var. Bu adaletin bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımızın, STK başkanlarımızın destekleriyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde tekrar tüm dünyadaki mazlumlara, dilleri, dinleri, ırkları ve mezhepleri ne olursa olsun tüm insanlığa seslenmek istiyoruz. Bizim medeniyetimiz, barışın, huzurun ve kardeşliğin inşası için geçmişte olduğu gibi bugünde dimdik ayaktadır. Yine kardeşliğin inşası için çalışmaya devam edeceğiz. Göndereceğimiz insani yardım malzemelerine katkısı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm kardeşlerimize, ablalarımıza, STK’larımıza teşekkür ediyoruz. İnsanlık onurunun dimdik ayakta olduğu günlerde buluşmamızı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, önceki dönemlerde olduğu gibi yardım kampanyalarında insani yardımların yapıldığı projelerde paydaş olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürkan, “Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ diyor. Dolayısıyla komşularımızda olan sıkıntılar bizleri de aynı şekilde etkiliyor. Paylaşma kültürü bizim inancımızın temel esasıdır. İHH derneğimiz 80 ilde olduğu gibi Malatya’da STK’larla paydaş olarak bölgemizde olan, coğrafyamızda olan hadiselere kayıtsız kalmadı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Belediyemizin de ilgili birimlerinin paydaşlığı çerçevesinde 7 adet yardım tır malzemesi komşularımıza, insanlık adına acı çeken insanlara ulaştırılmak için böyle bir organizasyon yapılmış durumda. Rotamız iyilik, yükümüz insanlık sloganıyla güzel işler gerçekleştiriliyor. Bu anlamda İHH Derneğine ve derneğimize yardımcı olan STK’larımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların diğer illerde olduğu gibi Malatya’da da olması ve diğer illerle birlikte koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesi önemli bir hadisedir. Ben inanıyorum ki yapılan yardımların yerinde ve zamanında ilgili ihtiyaç duyan kişilere ulaştırılacak. Bizlerin Belediye olarak daha önceki dönemlerde İHH ile paydaş olduğumuz insani yardım kampanyalarında birlikte olduk. Yine bir yardım kampanyasında bulunmaktan dolayı onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Yapılan yardımların Türkiye genelinde yapılmış olması bir vatandaş olarak, Belediye Başkanı olarak bizleri onurlandırmıştır. Bizim coğrafyamız hakikaten mazlumlara sahip çıkma coğrafyasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızı da bizler tarif ederken ‘Mazlumların Lideri’ olarak tarif ediyoruz. Hakikaten Dünya’nın hangi coğrafyasında olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız mazlum coğrafyalarda yaşayan bütün insanların hakkına ve hukukuna sahip çıkma konusunda görevli addetmiştir. Dolayısıyla bu çalışmalarımız dün olduğu gibi bugünde yarında devam edecektir. Yardım tırlarımızın gidecekleri yerlere sağ salim gitmelerini ve ulaşmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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