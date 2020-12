MTÜ’de sosyal üniversite Yerel yönetimler akademisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi(MTÜ) Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında Battalgazi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğretim üyeleri tarafından organize edilen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımlarıyla "Sosyal ÜniversiteYerel Yönetimler Akademisi" konulu esöyleşi programı gerçekleştirildi.

MTÜ kendi altyapısında hazırlanan yerli ve milli yazılım UZEM üzerinden online olarak düzenlenen esöyleşi programı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, MTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Cumali Aydoğan ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlendi.



‘‘Öğrencilerimizin Geleceğe Yönelik Hedeflerine Yön Vermelerinde Yardımcı Oluyoruz’’

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Karabulut, e söyleşi programında yaptığı konuşmada, kariyer ve marka sohbetleri programları ile öğrencilerin geleceğe yönelik hedeflerin yön vermelerinde yardımcı olduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Rektör Karabulut, “Eğitim ve araştırma hayat boyu sürmesi gereken bir eylemdir. Bunun için kendinizi her zaman daha ileriye hazırlayacak, yeni hedefler koyacak, bilimin ışığında üretecek ve ülkemiz için çalışacaksınız. Unutmayın yaşadığınız zorlukları olumlu kazanımlara dönüştürmek sizlerin elinizde” ifadelerini kullandı.



“Ülkemize, bölgemize ve Malatya’mıza hizmet etme çabasındayız”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bilim, emek ve özverinin kaliteye dönüştürüldüğü bir vizyonla Türkiye, bölge ve Malatya’ya hizmet etme çabasında olduklarına parmak basan Karabulut, “Bu bilinçte bilimin ışığında üretmeye devam ediyoruz. Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizde yürüttüğümüz Kayısır’ın (Kayısı Çeğirdeği Ekstresi) insan vücuduna olumlu etkilerinin tespiti ve bu vesile ile de kayısı çekirdeğinin pozitif ürünler listesinde yer almasına katkı sunduk. Üniversitemiz Covid 19 sürecinde faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. Bu süreçte gerek maske üretimi, gerek elde tahrişi önleyen el dezenfektanı üretimi gibi akademik faaliyetlerini topluma hizmet yolunda yürüttü. Aynı zamanda bu süreçte büyük bir başarıya imza atarak yerli yazılımlarımız ile geliştirdiğimiz uzaktan eğitim sistemimiz ile eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam etti” sözlerine yer verdi.

Sosyal bir üniversite olma hedeflerini belirten ve bu doğrultuda Battalgazi Yerleşkesindeki Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Binicilik ve Rehabilitasyon Alanı Projesi, Öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivite ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaları tamamlanarak faaliyete giren Öğrenci Yaşam Merkezi gibi bir çok projeleri ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Karabulut, bilinçli ve sosyal bireyler yetiştirme hedeflediklerini bir kez daha yineledi.



“Öğrencilerimiz mezun olduklarında sektörlerindeki mevcut durumu bilecekler”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bizler öğrencilerimizi akademik çalışmalarımıza dahil ederek, her alanda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor ve öğrencilerimizin çalışmalarını projeye dönüştürmesine yönelik de çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.” dedi ve “Gelişime açık dinamik yapımızla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güvenle bakıyoruz’’ ifadelerini kullandı.



“Şehri değerleriyle yönetme olgusu çok önemli”

Programda konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Geçmiş dönemde, Anadolu Selçukluları döneminde burada iki üniversite vardı. Netice itibari ile bugün de şehrimizde iki üniversite var. Sayın Cumhurbaşkanımız fahri hemşerimizdir, temennimiz ve dileğimiz o dur ki 3. Üniversitemiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın adına olur” dedi.

Başkan Gürkan, “Şehirleri dizayn ederken, bu kentlerde vatandaşların fizyolojik anlamda, biyolojik anlamda rahat edebileceği, her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği, engelsiz yaşayabileceği, güven temel unsuru ile ve oraya ait hissederek yaşayacağı şehir düşüncesi ile yola çıkılmalı. Ayrıca şehri, şehri değerleriyle yönetme olgusu çok önemli. Yerel yönetimlerde de formal ve informal yaklaşım vardır. Resmiyet ile samimiyetin birlikte götürülmesi gerekir” şeklinde konuştu.



“Şehre gönüllüleri ile birlikte yönetim anlayışıyla hakim olmak lazım”

Yöneticinin yetkiden çok, etki ile yönetmeden yana solduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Şehre gönüllüleri ile birlikte yönetim anlayışıyla hakim olmak lazım. Nasıl ki hukukta sadece objektif kurallar olarak tabir ettiğimiz kurallar yoksa yerel yönetimlerde de olmamalı. Yerel yönetimlerde de formal yaklaşımların yanında informal yaklaşımlar olmalı. Şehrin geleceği, misyonu ve vizyonu için düşünülen bütün projelere, ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gerekeni yaparım, meclis üyelerimiz de meclis üyesi olarak gerekeni yaparlar. Netice itibarı ile bizim yerel yönetimimizde bir başarı hikâyesi varsa bu başarı hikâyesinin temelinde birlikte yönetim anlayışı ilkesi vardır” sözlerine yer verdi.

İçinden geçilen deprem süreci, ardından covid süreci ile ekonominin durağan olduğu, dezavantajlı bir dönemde belediye başkanı olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Bu dönemde şehrin hizmet araçlarının birçoğunu yeniledik. Yeni yollar yaptık. Sosyal alanlar inşa ettik, ediyoruz. Mevlana Hazretleri diyor ki, Yönetici haram ve helali bilir ayırırsa ve bu konuda topluma hizmet etme anlayışında hareket ederse, o zaman olmayacak işleri Allah yapar, yaptırır ve yönetici de onu seyreder herkes de sağ ol der” ifadelerini kullandı.

Gürkan, belediyeciliği iki başlıkta katagorize ettiğini belirterek, “Fetihci yöneticiler ve işgalci yöneticiler. İşgalci yöneticiler işgalci olduklarının farkında olmadan yönettiklerini zannederler.

Yönettiğiniz kurumu ileriye götürmüşseniz fetihçi yöneticisiniz, geriye götürmüşseniz işgalci yöneticisiniz. İşgalciler imha eder, fetihçiler ihya eder; bizim ihya eden yöneticilerden olmamız gerekiyor” dedi.

Esöyleşi programına katılan Battalgazi MYO Yerel Yönetimler Programı öğrencileri de, “ Üniversitemizde yakın zamanda inşaatı tamamlanan Öğrenci Yaşam Merkezine kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizlere bir anne şefkatiyle yaklaşan Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a eğitimimize katkı sunmak için gece gündüz demeden bizler için çalışması ve sosyal aktivitelere önem verdiği için teşekkür ederiz. Ayrıca düzenlenen esöyleşi programında bizlere rol model olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

