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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den insan hakları günü mesajı

İHA

Güder’den insan hakları günü mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Güder, yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72. yıldönümü. Yani Dünya tarihinde insan hakları ile ilgili ilk beyanname olan ve bütün insanlığı içine alacak şekilde insan haklarını düzenleyen Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesinden 1316 yıl sonra kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, dünyada insan hakları açısından önemli bir kilometre taşıdır. İnsan haklarını ortak temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu beyanname, bugün de dünyanın her köşesindeki milyonlarca insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Türkiye tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden birisidir. Bir arada yaşamanın gerektirdiği haklar ve mesuliyetler insanı eşrefi mahlûkat yapan bilgiden ayrı düşünülemez. ‘Hak ve mesuliyet’ birlikte düşünülür ve bütün insanların eşit dünyaya geldiği fikriyle anlam kazanır. Türkiye olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmaya, mazlumların sesi, insanlığın vicdanı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Beyanname, tüm dünya devletleri tarafından da ortak değerler olarak kabul edilmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi sorumluluğu, başta yönetimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerine ait bir görevdir. Nasıl ki virüs köy, kasaba demeden dünyanın her bir ücrasına kadar yayıldı ve etkilerini gösterdi, bizler de hem devletler hem bireyler olarak, hem sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve özel girişimler olarak, “herkes farklı, herkes eşit” anlayışıyla bu işte biriz, birlikteyiz iradesini daha çok göstermeliyiz. Bu vesileyle; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, saygı ve sevgiler sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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