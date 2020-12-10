Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı



MALATYA (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesine bağlı Köylüköyü Mahallesi, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Köylüköyü Mahallesi'nde yaşayan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hekimhan İlçesi Köylüköyü Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Aralık 2020 tarihi, saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-10 17:20:49



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