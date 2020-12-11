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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

İHA

CHP'li Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım'da yeni tip korona virüse (Covid19) yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Evde karantinası sürerken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ağbaba’nın tıp merkezinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Diğer yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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