Malatya Büyükşehir’den maske, mesafe ve hijyen denetimi

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Denetimlerde, maske, mesafe, hijyen ve etiket karşılaştırması yapılıyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Özellikle son dönemde vaka sayılarında ve virüsün yayılma hızında artışların yayılması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sıklaştırarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Covid19 Salgın sürecinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan marketlerin denetimlerinde, marketlerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediliyor.

Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Zabıta Amiri Ahmet Turan Baydoğan, ‘’Rutin kontrollerimiz dahilinde şehrimizde faaliyet gösteren marketlerde maske, sosyal mesafe, hijyen ve fiyat etiketi karşılaştırması yapıyoruz. Malatya genelinde yapmış olduğumuz denetimlerimize bugün marketlerle devam ediyoruz. Denetimlerimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Esnaflarımız kurallara riayet etmektedirler bundan dolayı da esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.