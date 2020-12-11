Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentte belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-11 21:29:44
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