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AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: Bu yıl üretimde verimlilik arttı

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı: Bu yıl üretimde verimlilik arttı

2020 yılı içerisinde Malatya’ya yapılan yatırımlar ve üretimler ile alakalı açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “2020 yılında bugüne kadar yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik” dedi.
Son 18 yılda Malatya’ya yapılan tarımsal yatırımlar ile alakalı bilgi veren AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, bu süre zarfında toplam da 6,5 milyar TL tarımsal destek ve yatırım yapıldığını söyledi. Malatyalı çiftçilere 2002 yılında 23,5 milyon lira tarımsal destek verilirken 2019 yılında bu desteğin yaklaşık 4,8 kat artışla 112,7 milyon liraya çıkarıldığının da altını çizen Kahtalı, “2020 yılında ise bugüne kadar yaklaşık 90 milyon lira tarımsal hibe desteği verdik. Hükümetlerimiz döneminde Malatya'ya toplam 3,2 milyar lira tarımsal hibe desteği sağladık. Genç çiftçi projemiz kapsamında; 604 projeye tam 18,1 milyon lira ve Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 44,4 milyon lira hibe desteği verdik. Bütün bu destekler, çiftçilerimizin emeğiyle birleşince de, hemşehrilerimizin tarımsal hâsılası 4 kat artarak 1,8 milyar liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.
Kayısı fiyatları yaklaşık iki kat arttı
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısıda devreye girmesi ve açıkladığı alım fiyatları ile kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticiler olmak üzere pek çok kesimi memnun ettiğini de dile getiren Kahtalı, bu durumun ihracata da ciddi katkı sunacağını söyledi.
TMO’nun kayısıda taban fiyatı belirlemesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Kahtalı, “2019 yılında başlayan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu yatırımını, 2020 yılında hayata geçirdik. Kuru kayısı da lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi ile ürünün emanete bırakılıp depolarda bunun karşılığında üreticinin finansman problemini çözecek bir altyapı oluşturduk. Bununla birlikte taban fiyat oluşturularak, ürünün devletimiz tarafından piyasadaki arz fazlasını depolara çekme imkanı da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürüne müdahale alımları yapması ile ortadan kaldırılmış oldu” dedi.
Kayısı fidanı satışları tavan yaptı
TMO’nun kuru kayısı alımı yapmasıyla birlikte üreticilerin kayısı üretimine daha fazla ağırlık vermeye başladığını dile getiren Kahtalı, şunları söyledi:
"2020 yılında üreticilerimiz mevcut fiyatlardan çok memnun. Artık üreticilerimize bir güven geldi. Üreticilerimiz bu ürünün sahipsiz olmadığını, yapılan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürüne müdahale alımları gerçekleştirmesi ile çok fazla miktardaki ürününün olacağı endişesi ve kaygısı içerisine girmekten kurtuldu. Özellikle bu yıl fidan dikilecek arazilere üreticilerimiz kayısı fidanı dikmektedirler. Kayısı fidanı satışları tavan yaptı. Üreticilerimiz kayısı fidanı bulamıyor. Çünkü, artık Üreticilerimiz ürettiği kayısının ortada kalmayacağının, üretim maliyetlerinin altında satılmayacağının endişesinden kurtuldu."
81 bin 364 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi
Bu yıl TMO'nun kayısı alımına başlaması ile birlikte gerçekleştirilen alımlar hakkında da bilgi veren Kahtalı , "Geçen yıl sezonda, 4 numara diye adlandırılan kuru kayısının kilogram fiyatı 11 lirayken TMO’muz 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemişi (gün kurusu) 23 liradan alıyor. Yani geçen yıla göre kayısı fiyatları yaklaşık iki katı artmış durumda. TMO’nun devreye girmesi ve alım fiyatları, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticilerimiz olmak üzere pek çok kesimi memnun etti. Kayısı üreticilerimize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Kahtalı, bu yılın 11 ay içerisinde 81 bin 364 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve 256 milyon 555 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti. Milletvekili Kahtalı, kayısıda yapılan müdahale alımlarıyla fiyat istikrarı ve değerinin korunduğunu ve böylece ihracata da ciddi katkı sunulmuş olacağını söyledi.
Çiftçilerimize 186 milyon lira ödeme yapılacak
1 Eylül tarihinde başlayan pancar alım ve işleme kampanyasında son 30 yılın üretim rekorunu kıran Malatya Şeker Fabrikası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Milletvekili Kahtalı, “Kampanyanın başlama tarihi olan 1 Eylül 2020’den bu yana toplamda 510 bin ton pancar tesellüm edildi. Kampanyanın bitiş tarihi olan 1 Şubat 2021 tarihine kadar da toplamda 620 bin ton pancar tesellüm edilecektir. Şuana kadar 355 bin ton pancar işlenmiş olup, bunun karşılığında 43 bin ton şeker üretimi yapılmıştır. Buna nazaran 530 bin ton pancar daha işlenecek olup, 65 bin ton şeker üretilecektir. Tesellüm edilecek pancara karşı çiftçilerimize 186 milyon lira ödeme yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
Son 5 yıl içerisinde 40 milyon tl yatırım yapıldı
Şeker Fabrikasına son beş yıl içerisinde 40 milyon lira yatırım yapıldığını ifade eden Hakan Kahtalı, “Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her koşulda üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçilerimize vermiş olduğumuz hibe desteklerimizle ve fabrikalarımızda kullanıma sunduğumuz son teknoloji makineler ile birlikte üretimi daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. 2003 yılından bugüne kadar 10 adet sulama tesisini tamamlamış olup, toplamda 405 bin 160 dekar araziyi sulamaya açmış bulunmaktayız. Böylece çiftçilerimize yıllık 255 milyon lira zirai gelir artışı sağlamış olduk. Özellikle pancar üretiminin diğer ilçelerimize nazaran daha fazla yapıldığı Yazıhan ilçemizde ise 1990'lı yıllarda temeli atılan ve gövde kısmı 2012'de tamamlanan Boztepe Recai Kutan Barajı'nı da 2018 yılında faaliyete geçirerek bölgemizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Üretimi arttırmak adına yapmış olduğumuz hizmetlerle, üreticilerimizin işini kolaylaştırmak ve çiftçilerimizi üretim yapmaya sevk etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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