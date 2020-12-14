Malatya’da bir mezrada karantina kaldırıldı

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir mezrada Covid19 vakalarının negatife dönmesiyle karantina uygulaması kaldırıldı.

Malatya Valiliği tarafından Akçadağ ilçesinde bir mezrada Covid 19 karantinasının kaldırılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Akçadağ İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30 Kasım 2020 tarihinde almış olduğu kararla Kolköy Mahallesi Uzunkasım mezrasındaki uygulanan karantina 13 Aralık 2020 tarihinde saat:16.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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