Malatya'da, kısıtlamayı ihlal eden 170 kişiye 535 bin TL ceza



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sokağa çıkma yasağı uygulamasında, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde tedbirlere uymayan 170 kişiye 535 bin 500 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kent genelinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 170 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 535 bin 500 TL ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-14 13:15:59



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