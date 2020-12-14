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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’den Millet Kütüphanesine destek

İHA

MTÜ’den Millet Kütüphanesine destek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap seferberliğine destek yapıldı.
Merhum Emekli Cami imamı Abdulkadir Uçkaç’ın oğlu Muaviye Uçkaç tarafından gerçekleştirilen kitap yardımına MTÜ ev sahipliği yaptı. Merhum Emekli Cami imamı Abdulkadir Uçkaç’ın özel kütüphanesinde bulunan, içerisinde el yazması kitapların da olduğu 2000’den fazla eserin yer aldığı koliler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde yer almak üzere MTÜ’de kolilenerek ve yola çıktı.
Kitap seferberliğinin önemine vurgu yapan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “ Merhum Emekli Cami imamı Abdulkadir Uçkaç’a bu vesile ile bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün böyle anlamlı bir yardıma katkı sağlamamıza imkan veren değerli hayırsever Muaviye Uçkaç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
“Kitap okumak engel tanımaz”
Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kitap bizi hayata hazırlamakla birlikte önümüzdeki engelleri aşmamızda, bir anahtar görevi görmektedir. Öğrencilerimize hayatlarında karşılaştıkları zorlukları aşmak, kısaca hayatta başarılı olabilmek için kitap okumayla ilgili önerilerimizi her fırsatta yineliyoruz. Kitap okumak, sadece çocukların ve öğrencilerin işi değildir. Aklın, her yaşta ilim ve fikirle, faydalı bilgilerle beslenmeye ihtiyacı vardır. Hangi yaşta olursa olsun herkes haftada bir kitap, ayda bir dergi okumaya gayret etmelidir. Kitap okumak engel tanımaz diyerek bizler de Engelsiz Kütüphane çalışmalarımızı tamamlayarak engelli kardeşlerimiz için sesli kitap olanakları sağlıyoruz. Bu anlamda bir kez daha bu yardıma destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyor, böylesi etkinliklerin üzerimizde motivasyonu arttırmasını ve Kitap Seferberliğinin artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kitap seferberliğine, Rektör Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aladağ, Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Genel Sekreter Özlem Akltuntaş ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy katıldı.

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