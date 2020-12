Ali Berke Sağır, Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımında

– Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arvahi Voleybol’da forma giyen Ali Berke Sağır’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Voleybol takımı, Efeler Liginde mücadele eden Arvahi Voleybol takımında forma giyen 1,99 metrelik pasör Ali Berke Sağır’ı renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yöneticiler ve sporcuların katıldığı ziyarette, Artvin Arhavi’den transfer edilen Ali Berke Sağır’ın imza töreni de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, imza töreninde yaptığı konuşmada Malatya’nın her alanda yerinin zirve olduğunu dile getirerek “Sizleri de önümüzdeki sezon voleybolun en üst yeri olan Efeler Ligi’nde görmek istiyoruz” diyerek şampiyonluk sözü istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının başarılarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, şuanda bir maç eksik olarak ligin üçüncü sırasında yer aldıklarını belirterek “İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte takım oyununu saha yansıtarak, başarı grafiğimizi daha üstlere çıkaracağımıza inanıyorum. Başkanın, yöneticilerin ve sporcu kardeşlerimizin heyecanını gördüm. Bu heyecanın başarıyı getireceği kesindir. Yeni transferimiz Ali Berke Sağır’ın da takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda Voleybol takımımızı Efeler Ligi’nde görmeyi temenni ediyorum. Malatya her alanda daima zirvede olmuştur. Ve birinci olmayı hak eden bir şehirdir. Sizler de Voleybolda Malatya’mızı en üst lig olan Efeler Ligi’ne taşıyacaksınız. Şehrimizdeki sporseverlere Efeler Ligi heyecanını yaşatmanızı istiyoruz. Voleybol takımımıza play off yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı kaptanı Turgay Doğan, bu sezon Malatya’ya bu gururu yaşatacaklarını, kendilerini şehrin desteklediği takdirde Efeler Ligi’ne yükseleceklerini ifade etti.

