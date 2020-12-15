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Malatya’da gönüllülere vurulan Çin aşısında rapor edilen bir yan etki görülmedi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır: “Hangi aşının daha iyi olduğunu tartışmaktansa ‘Hastalık mı, aşımı’ bunu tartışmamız lazım”

İHA

Malatya’da gönüllülere vurulan Çin aşısında rapor edilen bir yan etki görülmedi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır: “Hangi aşının daha iyi olduğunu tartışmaktansa ‘Hastalık mı, aşımı’ bunu tartışmamız lazım”

Çin’den gelen korona virüs aşısının gönüllüler üzerinde denendiği Malatya’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, “Hangi aşının daha iyi olduğunu tartışmaktansa ‘Hastalık mı, aşımı’ bunu tartışmamız lazım” dedi. Bayındır, ayrıca Aşıda şuana kadar herhangi bir yan etkinin de rapor edilmediğini söyledi.
Çin'den getirilen yeni tip Korona virüs (Covid19) aşısı, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gönüllülere uygulanmaya devam ediyor. Çin’in Sinovac isimli aşısından sorumlu olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, kendisinin de gönüllü olarak aşı olduğunu belirterek, şuan kadar Malatya ve ülke genelinde rapor edilen bir yan etkinin bildirilmediğini söyledi.
Türkiye’de’ 25 merkezde gönüllüler üzerinde denenen aşının Malatya’da da sürdüğünü belirten Bayındır, “Hem dünyada hem de ülkemizde güvenli bir aşı arzusu var. Herkesin beklentisi bu yönde. İnsanoğlu olarak hep güvende, sağlıklı olmak arzusundayız. Bu pandemi de bize çok şey öğretti. Bu aşıdan beklentiler, güvenli olsun, çok uzun süre korusun, hatta mümkünse ömür boyu korusun, bir daha bu hastalıkla karşılaşmayalım Ama ne yazık ki gelinen noktada henüz böyle bir imkan yok. Baştan bunu kabul edelim. Gelişmeler ışık hızıyla ilerliyor, bilim tamamen bu konuya odaklanmış, beklentiler bu yüzden çok yüksek” şeklinde konuştu.
Aşı ile ilgili tartışmalara da değinen Prof. Dr. Bayındır, “Tartışılması gereken konular bilimsel ortamda elbette olacaktır. Vatandaş olarak öncelikle yapmamız gereken bu hastalıktan korunma yollarını harfiyen uygulamak. Bana öyle geliyor ki, bu aşı sürecinde korunma yollarında almamız gereken tedbirleri unuttuk. Tamamen aşı çalışmaları ile ilgili tartışmaların ortasında kaldık.
Kendisinde bu süreçte gönüllü olduğunu ve aşı olduğunu vurgulayan Bayındır, “Hiç bir yan etki görmedim, şuana kadar ülkemizde aşı çalışmalarında ciddi bir yen etki rapor edilmedi, bildirilmedi. Daha öncede tartışmalar oluyordu aşı konusunda. Aşı Güvenlik İzleme Komitesinde gerekli birimler tarafsız bir şekilde bu yan etkileri izlemek durumunda. En ufak etki görüldüğünde aşı çalışması durdurulur, buna kimse müsaade etmez, hiçbir sağlık otoritesi buna izin vermez” ifadelerine yer verdi.
Diğer aşılarda olduğu gibi bu aşıda da vurulduğu yerin ağrıması, hafif kızarması, hafif ateş gibi belirtilerin olabileceğini ancak bunun kısa süreli olacağını kaydeden Bayındır, “Yıllardır kullanılan aşılar ile dünyada her yıl 23 milyon insanın hastalanmasının önüne geçiliyor, hayatını kaybetmesi engelleniyor. Aşı çalışmasının bu nedenle önemli olacağını ümit ediyorum. Hem klinik öncesi hem de sonrası çalışmalar aşıdaki başarıyı getirecektir. Bu aşı çalışmaları insanlığın ümidi olacaktır. Ama biraz zaman ihtiyacımız, güvene ihtiyacımız var. Aşı yapılan merkezlere güven duygumuz olmazsa bizim aşıya olan güvenimizde olmaz. Tüm dünyada bu aşılar bir şekilde yapılıyor, hangi aşının daha iyi olduğunu tartışmaktansa biz ‘Hastalık mı, aşımı’ bunu tartışmamız lazım” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Yaşar Bayındır, aşı çalışmalarının sürdüğü bu süreçte vatandaşları da tedbirleri elden bırakmaması konusunda uyararak, “Aşıyı tartışırken önlemlerden, bu hastalığın neler yapacağından uzak durmamamız gerekiyor. Çünkü vaka sayılarımız gerçekten bizleri endişelendiriyor. Tedbirleri elden bırakmayalım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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