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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi 60 kilometre yeni imar yolu açtı

İHA

Battalgazi Belediyesi 60 kilometre yeni imar yolu açtı

Battalgazi Belediyesi, bir buçuk yılda 150 milyon lira değerindeki 60 kilometrelik yeni imar yolları açarak dev bir yatırımı ilçe hizmetine sundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler bu makamlarda vatandaşlarımıza hizmet için varız” dedi.
Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, bir buçuk yıllık zaman zarfı içinde 60 kilometrelik yeni imar yolları açarak, yol çalışmaları kapsamında 150 milyonluk liralık dev yatırımı ilçe ile buluşturdu. 21. yüzyıl Battalgazi’sine yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırmak, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için sorumluluğunda bulunan bölgelerde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ettiren Battalgazi Belediyesi, 150 milyonluk rekor bir yatırımı ilçe hizmetine sundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in '2023 yılında Battalgazi’de asfaltsız yol kalmayacak' talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir buçuk yıllık zaman zarfı içinde 60 kilometrelik yeni imar yolları açtı. Yol çalışmaları kapsamında 150 milyonluk dev yatırımı ilçe ile buluşturan Battalgazi Belediyesi’nin sahadaki bu örnek çalışması, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir topladı.
60 kilometre yeni imar yolu açıldı
Ulaşım konforunu artıran hizmetlere ayrı bir önem veren ekipler, ilçe genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını kapsamında sathi kaplama veya kısmi kaplama (yama), sıcak asfalt, onarım, yeni imar yolları açma ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde bugüne kadar toplam 103 kilometre sıcak asfalt, 180 kilometre sathi kaplama, 60 kilometre yeni imar yollarını açarak, ilçedeki vatandaşların hizmetine sunuldu.
“Bizim tek amacımız vatandaşa hizmet etmek”
Battalgazi Belediyesi olarak tek amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bizler bu makamlarda vatandaşlarımıza hizmet için varız. Hizmetlerimizde dur durak bilmeden, yolumuza inşallah devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yapılan hizmetlerden dolayı mutluluklarını dile getirdiklerinde, bizler de onlardan daha mutlu oluyoruz. Bizler vatandaşlarımıza hizmetkar olmak için bu göreve talip olduk. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak hizmete yürümüyor, koşuyoruz. Tüm personellerimiz Battalgazi için gecesini gündüzüne katıyor. Hizmet aşkıyla Battalgazi’ye hizmet ediyor olmanın bizlere yaşattığı mutluluk ifade edilmeyecek kadar büyük. Tüm mesai arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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