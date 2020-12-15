Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon: 5-0

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'Sizce kim bu bebek?'

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Burak Pakkan, Oğuz Terzi, Suat Göz

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Zeki, Murat, Wallace (Dk. 82 Erşan), Bülent (Dk. 66 Erkan), Zuqui, Ahmed (Dk. 76 Burak Efe), Mustafa (Dk. 66 Acquah), Olcay (Dk. 76 Doğukan), Fofana, Topalli

HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan Miraç, Bahadır Erol (Dk. 46 Eray), Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz (Dk.79 Samed) Onur, İsmail (Dk. 46 Burhan), Caner (Dk. 46 Sefa), Can (Dk. 72 Bahadır Taşdelen)

GOLLER: Dk. 3 Dk. 38 Topalli, Dk. 46 Zeki, Dk. 72 Onur (KK), Dk. 84 Doğukan (Yeni Malatyaspor)

SARI KART: Mehmet Sak (Hekimoğlu Trabzon)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup etti.3'üncü dakikada Olcay, defansın hatası ile kaptığı topu ceza sahası dışına kadar taşıyarak pas bekleyen Topalli'ye attı. Topalli de bekletmeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

27'nci dakikada kaleyi karşıdan gören Topalli'nin sert vuruşunda kaleci çift yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı.

29'uncu dakikada sol kanatta gelişen atakta Bülent'in kale önüne yaptığı ortaya yükselen Ahmed Ildız'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek kale direğinin üzerinden auta çıktı.

38'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Zeki Yavru´nun ceza sahası içerisine yaptığı pasa Topalli bekletmeden vurdu, top filelerle buluştu: 2-0.

46'ncı dakikada Ahmed Ildız´ın orta sahadan attığı pasla buluşan Zeki Yavru, tek başına ilerleyerek girdiği ceza sahasında kaleyi görüp sert şut çekti. Top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-0.

72'nci dakikada Ahmed Ildız'ın sol kanattan geliştirdiği atakta topu Fofana´ya attığı sırada defans oyuncusu Onur´un ayağına çarpan top ağlara gitti: 4-0.

84'üncü dakikada evi sahibi takımda Fofana'nın orta sahadan yaptığı ara pasla topla buluşan Doğukan, tek başına ilerleyerek girdiği ceza sahasında topu kalecinin yanında ağlarla buluşturdu: 5-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-15 19:49:31



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