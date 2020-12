Damlataş Mağarası turizme açılmayı bekliyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’nde halk arasında sulu mağara olarak bilinen ve suyun taşlaşması nedeniyle oluşan Damlataş Mağarası’nın turizme açılması isteniyor.

Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’ne 6 kilometre uzaklıkta, 2 bin 260 metre yükseklikteki Devrent Dağı’nın 2 bin 150 metresinde yer alan Damlataş Mağarası keşfedilmeyi bekliyor. Mağaraya 20 metre uzunluğunda, dar ve alçak bir girişten giriliyor. Birinci bölüm yaklaşık 35 metre çapında dairevi bir formdadır. Bu bölümden kuzeydeki teraslara tırmanarak, mağaranın ikinci bölümüne çok dar bir boğazdan, ancak sürünerek geçiliyor.



Mağarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, keşfedilmeyi bekleyen mağarayı gezerken şaşkınlığını gizleyemedi. Keşfedilmeyi bekleyen bu hazinenin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Kalaylı, “Bugün Doğanşehir ilçemizin zirvelerinde yer alan sulu mağaraya geldik. Bu mağarayı yıllardır duyardım. Ancak görme fırsatımız olmamıştı. İki hafta önce bu mağaraya yine geldik ancak bulamadık. Böyle bir macera yaşadık. Ancak en son burayı bilenlerle geldik. Kılavuz iyi olunca bu kez bulduk. Mağara ilk dikkatimizi çeken şey sarkıt ve dikitler oldu. Özellikle girişinde orta kısmında büyük boyutlu sarkıt ve dikitler var. Ancak küçük sarkıt ve dikitler sanki kırılmış gibiler. Ya bir doğal afetten dolayı yada başka bir sebeple kırılmışlar. Ama mağara çok güzel bir mağara. Antalya’daki Dim Mağarası ya da Tokat’taki gördüğüm bir mağara vardı. Ona benzettim. İçerisi soğuk. Birkaç tane de yarasa gördük. Aslında mağaranın sonunu bulamadık. Bir yerden sonra dik bir duvar önümüze geldi” dedi.

Gazeteci Yazar Vahap Kaygusuz ise 20 yıl önce yazdığı Doğanşehir adlı kitabında Sulu Mağara’nın önemini ve turizme katkısını olacağını anlattığına dikkat çekti. Kaygusuz, “Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi Devrent Dağı’nın yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 2150 metrede yer alan bir sulu mağara var. Halk arasında sulu mağara deniyor. Burası Damlataş Mağarası benzeri bir mağara. Bu mağaranın aynı zamanda turizme kazandırılmasını istiyoruz. İçerisinin ışıklandırılmasını ve yolunun yapılmasını bekliyoruz. Yolunun yapılıp vatandaşa sunulmasını istiyoruz. Buda bölge turizmi açısında bölge kalkınması açısından önem taşıyacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Doğanşehir ilçesinde esnaflık yapan emekli imam Polatlı olan Ragıp Baktimur da sulu mağarayla ilgili görüşlerini belirtirken, “Sulu mağarayı daha önceden de görmüştüm. Sular damlaya damlaya donmuş ve şekillenmiş vaziyetler almış” diyerek, yetkililerden mağaranın yolunu yapmalarını ve turistik hale getirmelerini beklediklerini vurguladı.

Mağarayı gezen Özgür Karataş ise “Doğanşehir’de öğretmenlik yapmaktayım. Çokça kere Polat Mahallemize gidiyorum. Polat Mahallesi’nde Alabalık tesisleri Beypınarı tesisleri var. Ayrıca arkadaşlarımızdan duyduğumuz, Polat’ta sulu mağara denen bir yer olduğu, fakat sulu mağaraya ulaşımın sor olmasından dolayı gidemiyoruz diyorlardı. Ben de ilk kez mağaranın bulunduğu yere geldim ve gördüm. Gördüm ki burası turizme açılırsa ilgi görür. Bir an önce yetkilerin el atmasını ve Doğanşehir’e kazandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmen olan Ahmet Genç de ilk kez Damlataş Mağarası’nı gördüğünü ifade ederek, “20 yıldır Doğanşehir’de öğretmenim. Doğanşehirli değilim. Yıllardır Sürgü ve Polat’ı gezdik. ilçenin bir çok yerini de gezdik. Ama sulu mağara tarafına gidememiştik. Yolu kötü demişlerdi. Bugüne nasip oldu. Çünkü yolu çok kötü. Yolu yapılıp, mağaranın etrafını güzelleştirip mesire alanı yapıla bilinir. Ama her şeyin başında ulaşımın sağlanması lazım. Başka şehirlerde olan daha basit yerler turizme kazandırılmış vaziyettedir. Maalesef Doğanşehir’de öylesine güzel bir yer olmasına rağmen keşfedilmemiş ve turizmin hizmetine açılmamış. Yetkililerden buranın yolunun bir an önce yapılıp turizme ve ekonomiye kazandırılmasını istiyorum. Ekonomik anlamda da Doğanşehir’i canlandıracak bir projedir. Bu proje hem Doğanşehir halkını hem Polat halkını ihya edecek. Doğanşehir elma ile geçiniyor burasıda kazandırılırsa bir geçim kapısı daha açılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Zorlu yürüme sonunda mağarayı arkadaşları ile bulup gezen İbrahim Karakuş da sulu mağaranın keşfedilmemiş güzel bir turizm alanı olduğuna dikkat çekti. Karakuş, “Çok güzel bir yer. Yol olmadığından dolayı kimse gitmeye cesaret gösteremiyor. Bir an önce yol yapılıp turizmin hizmetine açılmalıdır” diye konuştu.

